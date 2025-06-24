快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

收運餐廳垃圾恐涉重罪 苗縣府訂定代清除收費標準解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所清運有觸法之虞，苗栗縣政府訂定收費標準「解套」。本報資料照片
餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所清運有觸法之虞，苗栗縣政府訂定收費標準「解套」。本報資料照片

餐廳、民宿、露營營垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所代處理恐涉圖利重罪，苗栗縣政府訂定收費標準草案「解套」，鄉鎮市長聯誼會長、三義鄉長呂明忠鬆了一口氣，公所終於有所遵循。

縣務會議今天通過苗栗縣代清除處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費標準草案，近期將發布實施，草案明訂執行機關包括縣府環保局、鄉鎮市公所，家戶產生一般廢棄，及事業員工、活動產生一般事業廢棄物等項目，代清除費1公噸3900元，代處理費1600元至3200元不等，廚餘1公噸1600元。

此外，巨大垃圾2件以內免清運費，每戶每年至多3次，單次超過2件者每件200元；民宿臨時性清運每次代清除費2000元，代處理費每噸2700元，定期性契約依房間數分級，每月3000元、4500元、6000元不等；露營地代清除費每車2000元，代處理費每噸2700元。

呂明忠指出，餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，目前多數的鄉鎮市公所基於為民服務，都有訂契約收運，但廢棄物清理法並未授權鄉鎮市公所執行代清運，以致有觸法圖利之嫌，新制明確公所是執行機關，及收費標準，公所及業者有所遵循，絕對是好事。

環保局盤點全縣18鄉鎮市有15個因地制宜，訂有自治條例或辦法，收運與家戶垃圾性質相近的餐廳垃圾等一般事業廢棄物，其餘5個鄉鎮市，大型餐廳通常都有環保公司處理，小餐廳、小吃店，甚或有收費規定的鄉鎮市，部分業者混入一般廢棄物，生活垃圾夾帶，化整為零交垃圾車清運，也難以稽查，如果數量不是大到離譜，通常是睜一隻眼、閉一隻眼收運。

今天縣務會議，縣長鍾東錦並交辦，認為亂倒廢棄物責成不知情地主清運，何其無辜？也不合情理，如果要求行為人，恐怕找不到當事人，或是曠日廢時，恐發生破窗效應，廢棄物「長大」越來越大堆，環保局研議開口合約，盡速代處理清運，再向行為人求償。

餐廳 環保局 廢棄物

延伸閱讀

青新2025年營收 拚增雙位數

彰化縣推動可透視垃圾袋政策 員林7月1日起試辦

黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

臉書社團成非法清運溫床 台南查獲1起...店家誤信無照業者恐遭連坐罰

相關新聞

收運餐廳垃圾恐涉重罪 苗縣府訂定代清除收費標準解套

餐廳、民宿、露營營垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所代處理恐涉圖利重罪，苗栗縣政府訂定收費標準草案「解套」，鄉鎮市長聯誼會...

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

中選會上周公布，國民黨桃園6席立委罷免案都成立。罷團、藍委近日都頻辦宣講活動爭取支持，賴清德總統「團結國家十講」今晚也將...

苗縣迄今14例鼬獾驗出狂犬病 動防所下鄉免費注射疫苗

苗栗縣自民國112年3月迄今累計14例野生動物鼬獾驗出狂犬病，範圍已從三義擴及卓蘭、大湖、泰安、南庄等偏遠山區，動防所本...

71歲爺奶當醫生！桃園首創「玩具醫院」搶救故障玩具

桃園市中埔國小今天成立全台首創的「玩具醫院」，由平均年齡71歲的退休工程師、台電人員、水電技師擔任「玩具醫生」，與小學生...

影／新屋上萬頭養豬場沒汙染？桃園、新竹人今桃市府前怒喊撤銷許可

桃園市前市府許可養豬業者在新屋區，設置可飼養上萬頭規模的養豬場，場址在新屋和新竹縣新豐鄉交界，地方上得知後，以有汙染虞慮...

蘆竹飼料場噴霧罐破裂釀氣爆 桃市強化高風險場所管理

近期桃園市相繼發生廠房作業區火警事件，顯示部分高風險產業作業現場仍存潛在危害，市府高度重視並持續強化高風險產業場所安全管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。