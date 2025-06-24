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蘆竹飼料場噴霧罐破裂釀氣爆 桃市強化高風險場所管理

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
近期桃園市相繼發生廠房作業區火警事件，顯示部分高風險產業作業現場仍存潛在危害，市府高度重視並持續強化高風險產業場所安全管理。記者周嘉茹／翻攝
近期桃園市相繼發生廠房作業區火警事件，顯示部分高風險產業作業現場仍存潛在危害，市府高度重視並持續強化高風險產業場所安全管理。記者周嘉茹／翻攝

近期桃園市相繼發生廠房作業區火警事件，顯示部分高風險產業作業現場仍存潛在危害，市府高度重視並持續強化高風險產業場所安全管理，針對涉及可燃性粉塵滯留或危險物品處理場域，要求落實消防安全設備與防爆措施。

蘆竹區南山路一段某飼料處理廠外側作業區於本月13日發生氣爆，造成現場6名工人全身40至80%不等燒燙傷。桃園市消防局初步研判，起火原因為回收物處理過程中芳香噴霧罐破裂，致易燃氣體逸散後接觸火源引發爆炸，詳細原因仍由火災調查人員進一步釐清。

針對此類高風險作業場所，市府已超前部署管理機制，於去年10月25日修正公布桃園市火災預防自治條例，首創設置「高風險場所管理專章」，對於高風險場所有易燃液體的蒸氣、可燃性氣體及爆燃性粉塵以外的可燃性粉塵滯留，而有爆炸、火災之虞者，針對涉及高溫作業、可燃物使用或危險物品處理場所，要求設置能替場所危險區域劃分使用的防爆性能構造，並建立風險分級與加強查管機制。

桃園市消防局表示，為有效統籌火災預防政策，市府成立「桃園市火災預防推動小組」，由市長擔任召集人，整合經濟發展局、都市發展局、勞動局、消防局、環保局、稅務局及地政局等七大局處，針對重大火災案例定期會商，滾動檢討管理對策，並適時公告納管對象。

桃園市政府呼籲，相關產業作業單位應強化作業流程與安全管理，應落實危害評估與消防安全設備維護，並依規辦理危險物品申報，與政府共同提升城市整體防災韌性。

桃園市蘆竹區南山路一段某家飼料處理場，本月13日發生氣爆並引發大火，造成6名工人燒燙傷送醫急救。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區南山路一段某家飼料處理場，本月13日發生氣爆並引發大火，造成6名工人燒燙傷送醫急救。記者周嘉茹／翻攝

風險 火災 桃園

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