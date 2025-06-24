桃園YouBike復興3站點啟用 完成最後拼圖

桃園市布建YouBike，13個行政區過去獨缺原鄉復興區，市長張善政昨天前進復興區宣布YouBike進駐介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園共3處站點啟用，完成最後一塊拼圖。

民代樂見可帶動觀光效益，也盼未來再增設站點、專屬自行車道。

桃園近年YouBike已增至576站點、1萬686輛車。市府交通局統計，全市累積使用YouBike人次高達9668萬人次，今年總站數將達到625站以上，將再增加1400輛車子，預計9月使用人次破億。

張善政出席復興區公共自行車YouBike啟用典禮，他說，復興山區布建YouBike難度高，感謝微笑單車和交通局合作布建站點，其中相當比例是YouBike2.0E電輔車，假日遊客開車到停車場，再騎YouBike旅遊很方便。

微笑單車董事長劉麗珠也說，YouBike2.0電輔車適合推廣短程觀光旅遊。

市議員蘇偉恩、簡志偉都肯定，復興角板山商圈設置YouBike站點後，將增加觀光旅遊效益，也能方便當地居民使用。

蘇偉恩表示，將繼續爭取三民、羅浮溫泉地區設YouBike站點、增設自行車專用道，簡志偉也提到，市府推動羅浮溫泉觀光，將爭取羅浮增設YouBike站點，帶動觀光。

市府交通局指出，復興區擁有豐富原鄉文化與自然景觀，第一波投入48輛YouBike2.0及2.0E電輔車，車柱及車身特別融入當地泰雅文化特色，未來會持續擴充站點數量及車輛。