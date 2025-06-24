聽新聞
0:00 / 0:00

林口保護區卡住發展 龜山、蘆竹盼解編

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
林口特定都市計畫區內保護區影響地方發展，桃園市副市長蘇俊賓昨說，林口特定區由中央整體規畫，市府想推也沒有辦法，盼內政部重視地方需求。記者周嘉茹／攝影
林口特定都市計畫區內保護區影響地方發展，桃園市副市長蘇俊賓昨說，林口特定區由中央整體規畫，市府想推也沒有辦法，盼內政部重視地方需求。記者周嘉茹／攝影

桃園市龜山、蘆竹多里因畫入林口特定都市計畫保護區，禁限建逾50年，導致人口外移、地方發展停滯。立委牛煦庭昨率立法院內政委員會實地考察，副市長蘇俊賓也到場請命，盼中央盡速檢討保護區規畫。國土署長吳欣修回應交通要先解決，並允諾8月務必收尾。

蘇俊賓說，桃園市都發局在2020年就提案優先就一級坡且非農非林地區合計約271.80公頃，辦理都計個案變更並函送內政部，隔年11月內政部以「無急迫性」，回函請市府納入通盤檢討。但龜山、蘆竹因新北移入人口成長，卻又受限保護區等規定，盼中央以整體生活圈視角檢討規畫。

龜山區大埔國小校長劉世涵也說明，大埔國小位於林口保護區，因限建開發導致社區人口外移，無法吸引新住戶與年輕家庭進駐，學生來源萎縮，相較全盛期將近400位學生，2014年創新低僅剩68生，即便不斷創造校區特色，但唯有保護區解編，才能促進社區發展。

牛煦庭說，林口特定都市計畫保護區第4次通盤檢討到尾聲，安排內政委員會考察了解學校擴建、老舊房舍翻修及休閒農業區發展等情形，盼內政部重視地方心聲，第5次通盤檢討轉給市府主政。

國土管理署署長吳欣修說，應優先解決交通問題、增加公設，若學校有擴大必要，將第一時間協助處理，希望8月能收尾。另，特定區在桃園及新北狀況類似，但處理機制不一，新北市已規範都市計畫前的合法房屋，提出證明就可合法修建，但桃園市尚無，建議桃市府研議合法房屋證明機制。

延伸閱讀

禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

除籍證明補繳大限將至…桃市多人求助 蘇俊賓批懲罰弱勢

楊梅高中學生設計環保桌遊 副市長蘇俊賓玩到入迷

補助款遭刪！蘇俊賓對訴願不樂觀 盼卓榮泰別當蘇貞昌

相關新聞

竹北第6座「星系」遊戲場 星際堡壘亮相

新竹縣竹北市公所打造6座星際系列遊戲場，斥資300萬元翻新的第6座「星際堡壘」遊戲場位於光明十街，已搶在暑假前亮相，場內...

林口保護區卡住發展 龜山、蘆竹盼解編

桃園市龜山、蘆竹多里因畫入林口特定都市計畫保護區，禁限建逾50年，導致人口外移、地方發展停滯。立委牛煦庭昨率立法院內政委...

桃園YouBike復興3站點啟用 完成最後拼圖

桃園市布建YouBike，13個行政區過去獨缺原鄉復興區，市長張善政昨天前進復興區宣布YouBike進駐介壽國中停車場、...

桃園「大溪大禧」28日登場 老街限行人徒步、周邊交管

桃園市大溪區2025「大溪大禧」活動來了，普濟堂農曆六月關公聖誕宗教文化慶典盛事，即將在本月28日登場，大溪警分局今天指...

地質敏感！桃園介壽國中舊操場變停車場 7月供觀光停車

桃園市復興區拉拉山水蜜桃產季來了，因應遊客觀光帶來角板山商圈人潮塞車，市長張善政今天前往復興區視察介壽國中停車場整建工程...

婚戒戴40年紅腫發麻卡住 桃園婦求救消防「剪斷」解圍

桃園市桃園區一名婦人佩戴婚戒40多年，近日卻發現手指開始發麻、紅腫，急忙到桃園市消防局大林分隊求助，消防員聽完後經評估溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。