林口保護區卡住發展 龜山、蘆竹盼解編

桃園市龜山、蘆竹多里因畫入林口特定都市計畫保護區，禁限建逾50年，導致人口外移、地方發展停滯。立委牛煦庭昨率立法院內政委員會實地考察，副市長蘇俊賓也到場請命，盼中央盡速檢討保護區規畫。國土署長吳欣修回應交通要先解決，並允諾8月務必收尾。

蘇俊賓說，桃園市都發局在2020年就提案優先就一級坡且非農非林地區合計約271.80公頃，辦理都計個案變更並函送內政部，隔年11月內政部以「無急迫性」，回函請市府納入通盤檢討。但龜山、蘆竹因新北移入人口成長，卻又受限保護區等規定，盼中央以整體生活圈視角檢討規畫。

龜山區大埔國小校長劉世涵也說明，大埔國小位於林口保護區，因限建開發導致社區人口外移，無法吸引新住戶與年輕家庭進駐，學生來源萎縮，相較全盛期將近400位學生，2014年創新低僅剩68生，即便不斷創造校區特色，但唯有保護區解編，才能促進社區發展。

牛煦庭說，林口特定都市計畫保護區第4次通盤檢討到尾聲，安排內政委員會考察了解學校擴建、老舊房舍翻修及休閒農業區發展等情形，盼內政部重視地方心聲，第5次通盤檢討轉給市府主政。

國土管理署署長吳欣修說，應優先解決交通問題、增加公設，若學校有擴大必要，將第一時間協助處理，希望8月能收尾。另，特定區在桃園及新北狀況類似，但處理機制不一，新北市已規範都市計畫前的合法房屋，提出證明就可合法修建，但桃園市尚無，建議桃市府研議合法房屋證明機制。