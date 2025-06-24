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竹北第6座「星系」遊戲場 星際堡壘亮相
新竹縣竹北市公所打造6座星際系列遊戲場，斥資300萬元翻新的第6座「星際堡壘」遊戲場位於光明十街，已搶在暑假前亮相，場內有迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台等設施。
市公所即日起推出「星際跳島集遊趣」活動，來拍照打卡並完成指定貼文，可兌換限量精美贈品「購物推車」或「精油洗沐組」好禮二選一，詳情請上竹北市公所官方臉書粉絲專頁。
竹北市公所的6座星際系列遊戲場分別為東區的兒五高鐵公園星際天體、生肖公園星際戰艦；西區新工公園星際航站、深耕公園星際堡壘；城區的節氣公園星河之夢、蔬果公園土航環線。
竹北市長鄭朝方說，位於光明十街的「星際堡壘」，設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。
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