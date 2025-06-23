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桃園「大溪大禧」28日登場 老街限行人徒步、周邊交管

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供

桃園市大溪區2025「大溪大禧」活動來了，普濟堂農曆六月關公聖誕宗教文化慶典盛事，即將在本月28日登場，大溪警分局今天指出，因應慶典熱鬧，當天啟動交通疏導措施，和平老街畫設行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制，當天下午踩街隊伍沿線機動交通管制。

2025大溪大禧宗教文化盛事，將自6月28日至7月18日展開，桃園市立大溪木藝生態博物館主辦，以關公聖誕千秋為慶典主軸，結合踩街、廟埕儀式、街頭展演、經典人物再現等多元展演，邀請全民走入大溪，見證傳承百年信仰的盛會，28日（周六）開幕踩街活動，預計吸引信眾500人參與。

大溪分局表示，為確保活動舉行，交通秩序順暢，警方規畫慶典期間交通管制、疏導措施， 28日下午2時35分至4時的踩街管制時段，隊伍自普濟堂沿普濟路、中正路、中央路、和平路，再回到普濟堂，沿線道路機動性交通管制。

大溪和平老街當天畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口實施交通管制，康莊路和得勝路口，在中午12時到下午6時，禁止車輛右轉進入得勝路，該路段改為單行道通行。

因應大溪大禧活動期間，大溪老城區停車空間有限，大溪分局建議民眾將車輛停放在月眉停車場或大溪橋頭停車場，再步行前往活動現場，避免進入管制區堵車，警方亦將加派警力在中正路、和平路、中央路等重點路段管制及疏導人潮車流，呼籲民眾、駕駛人遵守交通指示，避免塞車浪費時間。

2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供
2025大溪大禧活動28日登場，和平老街畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制。圖／大溪警方提供

老街 交通管制 中正路

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