桃園「大溪大禧」28日登場 老街限行人徒步、周邊交管
桃園市大溪區2025「大溪大禧」活動來了，普濟堂農曆六月關公聖誕宗教文化慶典盛事，即將在本月28日登場，大溪警分局今天指出，因應慶典熱鬧，當天啟動交通疏導措施，和平老街畫設行人徒步區，康莊路與和平路五岔口交通管制，當天下午踩街隊伍沿線機動交通管制。
2025大溪大禧宗教文化盛事，將自6月28日至7月18日展開，桃園市立大溪木藝生態博物館主辦，以關公聖誕千秋為慶典主軸，結合踩街、廟埕儀式、街頭展演、經典人物再現等多元展演，邀請全民走入大溪，見證傳承百年信仰的盛會，28日（周六）開幕踩街活動，預計吸引信眾500人參與。
大溪分局表示，為確保活動舉行，交通秩序順暢，警方規畫慶典期間交通管制、疏導措施， 28日下午2時35分至4時的踩街管制時段，隊伍自普濟堂沿普濟路、中正路、中央路、和平路，再回到普濟堂，沿線道路機動性交通管制。
大溪和平老街當天畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口實施交通管制，康莊路和得勝路口，在中午12時到下午6時，禁止車輛右轉進入得勝路，該路段改為單行道通行。
因應大溪大禧活動期間，大溪老城區停車空間有限，大溪分局建議民眾將車輛停放在月眉停車場或大溪橋頭停車場，再步行前往活動現場，避免進入管制區堵車，警方亦將加派警力在中正路、和平路、中央路等重點路段管制及疏導人潮車流，呼籲民眾、駕駛人遵守交通指示，避免塞車浪費時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言