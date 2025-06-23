地質敏感！桃園介壽國中舊操場變停車場 7月供觀光停車
桃園市復興區拉拉山水蜜桃產季來了，因應遊客觀光帶來角板山商圈人潮塞車，市長張善政今天前往復興區視察介壽國中停車場整建工程現況，肯定採用碎石級配鋪面排水，張表示，介壽國中操場球場地質敏感區域，不適合大規模開發，做停車場是很好方案，近日完工將提供7月水蜜桃之夜上山遊客停車。
張善政由市議員、市府民政局、原民局、交通局代表多人陪同，前往復興區角板山地區，視察介壽國中停車場整建工程，了解角板山商圈停車空間及交通設施優化情形，聽取簡報說明介壽國中廢校後，操場和球場整建為停車場，提供遊客停車和YouBike站點，便利遊客上山旅遊停車使用。
張善政表示，介壽國中原來的操場、球場是地質敏感區域，不適合做太大規模開發，改建成停車場是很好的方案，市府團隊充分考量地質條件及環境因素，以碎石級配透水鋪面取代傳統水泥設計，減少水保風險，若試驗效果良好，未來山區停車場設置可善加運用，可有效降低水保與排水問題。
尤其水蜜桃季節時候，附近角板山停車非常壅擠，將介壽國中操場球場做停車場，相信可以有效疏解即將登場的水蜜桃季車流，幫助觀光發展，停車場即將完工，希望7月舉辦水蜜桃之夜，可以順利讓上山遊客有比較寬敞的停車空間。
復興區長蘇佐璽表示，因應角板山假日交通車流與停車需求，市府去年補助1402萬元，在介壽國中操場球場規畫平面停車場132個車位及身障、婦幼、綠能車位各4個，正在進行停車場工程及周邊設施優化，採碎石級配有利排水，指標牌與木棧道等設施陸續完成，將增設路燈、監視器及照明設備，全面強化場域安全與環境品質，預計完工後將大幅提升停車動線順暢。
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