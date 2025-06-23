婚戒戴40年紅腫發麻卡住 桃園婦求救消防「剪斷」解圍

桃園市桃園區一名婦人佩戴婚戒40多年，近日卻發現手指開始發麻、紅腫，急忙到桃園市消防局大林分隊求助，消防員聽完後經評估溝通，婦人同意以破壞方式移除，順利拿下戒指。大林分隊表示，夏季是最容易發生卡戒的季節，民眾請勿自行硬拉或使用尖銳工具拆戒，應盡速就醫或尋求專業。

大林分隊指出，該名60多歲婦人自述近幾日右手中指持續有發麻的現象，也開始有紅腫的情形，結婚戒指一戴就是40多年，嘗試使用肥皂水及油等潤滑方式都未能成功將戒指移除，子女也建議不要再戴戒指，對此婦人自行上網想辦法，查到可以請求消防隊協助，立刻即前往大林分隊求助。

對此消防員吳軒妤及趙禹任聽聞婦人請求，經評估溝通表示需破壞掉戒指才能拿下，經過婦人同意後，消防員利用尼龍束帶先保護手指，再使用戰術剪刀迅速將戒指剪斷，順利取下戒指，讓婦人萬分感謝。