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竹市綠議員批施政無能 市府：依規定推動中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市議會黨團今開記者會，針對市府先前教育評比跌落谷底、代理教師敘薪市府遲無作為、各項教育補助款差點被收回、空橋跳票等議題進行市政檢驗。記者王駿杰/攝影
民進黨新竹市議會黨團今開記者會，針對市府先前教育評比跌落谷底、代理教師敘薪市府遲無作為、各項教育補助款差點被收回、空橋跳票等議題進行市政檢驗。記者王駿杰/攝影

新竹市面臨全台唯一雙罷，中選會已宣布罷免市長高虹安及藍委鄭正鈐投票訂於7月26日。民進黨新竹市議會黨團今開記者會，批評市府教育評比跌落谷底、自由車場補助款差點被收回、慈雲路空橋跳票等，呼籲下架不適任市長高虹安。竹市府表示，自由車場工程已完成9成9，空橋已完成設計變更，均依規定推動中。

議員劉彥伶指出，家長們最在意的教育問題，市府施政滿意度卻一年比一年差，細數教育處這幾年展現各類花式出包，包括香山運動場改建因進度落後，慘遭教育部體育署收回3500萬元補助款；自由車場中央補助款也險遭收回；全市游泳比賽除前兩天臨時換場地外，選手的成績也未能列入採計；新竹市田徑場已過期近兩年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況。

市議員劉崇顯說，高虹安在2022年市長選舉操作慈雲空橋議題，事實上，高當初最常說「空橋延宕8年都沒蓋，還要改成地下道」，但從2022年的街景圖可以得知，慈雲空橋所連接的社區根本尚未全部完工，這也代表在此之前根本沒有興建空橋的客觀條件。

議員表示，前市府為盡早回應關埔居民對人行立體聯絡道的期待，才提供另一個政策方向供居民選擇，最終也在2022年預先編列了空橋的設計經費，中央政府也在2023年專案補助空橋工程經費共1.1億元。

劉崇顯說，這也代表高虹安將空橋推動收割成自己的功勞，如今，空橋在後續執行上更是品質低落狀況不斷，不僅設計結構存在安全疑慮目前停滯檢討中，施工過程更造成社區天花板崩落的鄰損問題，以及路邊大排水溝損壞的滲水問題，高虹安說好2025全區空橋完工，結果連一座橋都沒辦法完成。

市府工務處表示，自由車場實際工程進度為99.03%，目前修正中的曲面賽道係屬缺失改善，並非未完成工項。市府於施工期間召開數十次工程督導及工務會議，積極責成監造單位監督廠商施工進度及施工品質，有關逾期完工部分除依契約規定扣罰逾期罰款外，將依契約規定辦理。

另針對慈雲路空橋工程涉及結構設計疑慮已委由第三方公正單位專業技師公會協助審查指導，目前已完成設計圖說變更並辦理頒圖作業；鄰損部分，僅因震動造成局部混凝土剝落，及水管鬆脫造成滲漏，皆不影響建築物結構的安全性，市府業已責成監造單位督促施工廠商進行修繕；地下隱蔽排水溝打除為施做空橋基礎工程範圍，開挖同時施工廠商也正進行排水溝改道工程，避免持續滲漏水的現象。

高虹安 排水溝

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