快訊

遭爆老公「賺紅錢」 郭昱晴晚間澄清、反控藍抹黑

私中爆霸凌案！加害者「逼他轉學」竟當畢業代表 受害學生家長：被狠狠打耳光

苗縣成立原民及多元族群藝術舞團 甄選團員開跑

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府推動成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，甄選40名18歲以上團員，即日起至7月20日受理報名，獲選後經培訓通過，可代表苗栗縣參賽及年度展演，開啟藝文職涯。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天在縣府大廳舉辦記者會，啟動「苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團」推動計畫。原民處長盧曉玲表示，舞團將以融合苗栗在地原住民、新住民、客家與閩南等文化特色，透過舞蹈、音樂與藝術表演，呈現族群共融、創意與文化深度兼具的展演風貌。

縣長鍾東錦出席記者會指出，苗栗很多年輕人自組的舞蹈團表演非常到位，為了讓他們能夠更上層樓，希望透過公家資源成立文化藝術舞蹈團，以提供更好的老師、訓練、環境及更多的表演機會，並打響知名度，代表苗栗縣到外縣市比賽或重大活動演出，展現苗栗的文化藝術的魅力。

原民處表示，舞團計畫甄選40名團員，將展開人才培訓甄選活動，預計即日起至7月20日下午5時止受理報名，歡迎具音樂、舞蹈相關領域專長，或有樂舞才能、表演藝術熱情、喜愛接觸多元文化的18歲以上男、女報名。

原民處指出，報名者需檢附至少3分鐘演出及個人自我介紹影片，且能配合計畫每月接受培訓課程4至5日（皆為週六、週日）訓練並持續演出；凡全程參與課程並通過評選者，可獲得完訓獎勵,並有機會優先成為舞團正式成員，參與年度展演及20場以上有薪演出，累積實務經驗，開啟藝文職涯。

苗栗縣 族群 原住民族

延伸閱讀

原民會展演勇士舞遭提告 奇美部落敗訴不排除聲請釋憲

苗縣新增苑裡公設民營托嬰中心 提供托育34人臨托2人

遇見原藝力 展現花蓮震後重生之美

建築如風掀起的「織布」 台南扎哈木原民創意中心明年初啟用

相關新聞

桃園「大溪大禧」28日登場 老街限行人徒步、周邊交管

桃園市大溪區2025「大溪大禧」活動來了，普濟堂農曆六月關公聖誕宗教文化慶典盛事，即將在本月28日登場，大溪警分局今天指...

地質敏感！桃園介壽國中舊操場變停車場 7月供觀光停車

桃園市復興區拉拉山水蜜桃產季來了，因應遊客觀光帶來角板山商圈人潮塞車，市長張善政今天前往復興區視察介壽國中停車場整建工程...

婚戒戴40年紅腫發麻卡住 桃園婦求救消防「剪斷」解圍

桃園市桃園區一名婦人佩戴婚戒40多年，近日卻發現手指開始發麻、紅腫，急忙到桃園市消防局大林分隊求助，消防員聽完後經評估溝...

竹市綠議員批施政無能 市府：依規定推動中

新竹市面臨全台唯一雙罷，中選會已宣布罷免市長高虹安及藍委鄭正鈐投票訂於7月26日。民進黨新竹市議會黨團今開記者會，批評市...

禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

林口特定都市計畫區內保護區，禁限建逾50年，造成當地人口流失、地方發展停滯，立委牛煦庭今帶領立法院內政委員會至桃園市龜山...

清大攜手竹科企業打造新竹文學散步 今啟動5條在地路線

清華大學與采鈺科技及在地團體合作的「新竹文學散步」計畫已完成第一期5條路線的規畫與踏查，今天宣布啟動第二期5條新路線，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。