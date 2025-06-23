禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

林口特定都市計畫區內保護區，禁限建逾50年，造成當地人口流失、地方發展停滯，立委牛煦庭今帶領立法院內政委員會至桃園市龜山區大埔國小等地視察，桃園市副市長蘇俊賓直指地方難使力，希望內政部儘速檢討。國土署長吳欣修表示，林口保護區牽涉新北和桃園，認為交通要先解決，承諾8月務必收尾。

龜山區舊路里、楓樹里、大坑里、蘆竹區羊稠里、營福里、營盤里等地因列林口特定都市計畫區內保護區，禁限建逾50年，嚴重影響地方發展，居民多年來不斷透過民意代表向中央及市府陳情，但均未獲得回應。立委牛煦庭今帶領立法院內政委員會至大埔國小等地視察，桃園市副市長蘇俊賓率市府團隊為林口特定區保護區居民請命。

大埔國小校長劉世涵指出，大埔國小1957年成立，已有68年歷史，屬於「非山非市」學校，目前校內人數國小生101人、幼兒園32人，學區為舊路里，屬於林口保護區。

劉世涵表示，因保護區設立限制造成生源減少，限建開發導致社區人口外移，無法吸引新住戶與年輕家庭進駐，學生來源萎縮，相較全盛期將近400位學生，2014年創新低僅剩68生，即便不斷創造校區特色，但唯有保護區解編，才能促進社區發展。

副市長蘇俊賓表示，2018年5月內政部建議新北及桃園，研提林口保護區調整規劃策略方案或未來規劃構想，納入下次通盤檢討再行辦理，但通盤檢討進度緩慢。

桃園市都發局2020年依研究成果，提案優先就一級坡且非農非林地區合計約271.80公頃，辦理都市計畫個案變更，草案於2020年9月底函送內政部，隔年11月內政部以無個案變更急迫性，回函請市府納入通檢案檢討。

蘇俊賓認為，龜山、蘆竹因鄰近新北移入人口持續增長，市府非常重視居民就學居住問題，前年5、6月再向內政部都委會專案小組提出，但卻未獲核定。林口特定區整體規劃目前都由中央，市府想推也沒有辦法，盼中央宜以新北桃園生活圈看待整體區域空間的規劃。

桃園市都發局表示，林口特定區都市計畫擬定機關為內政部，辦理中的第4次通盤檢討還未結束，建議中央適度放寬保護區既有建物、舊有聚落土地使用強度，然而內政部傾向將擬定跟管理權交給桃園和新北市府，但中央行政程序尚未完備，管理權何時交給地方還沒結論，後續仍需3方持續溝通。

對此國土管理署署長吳欣修坦言，特定區在桃園及新北狀況類似，但目前處理機制不一樣，新北市過去修訂既有合法房屋申請制度，只要是在都市計畫前就有合法房屋存在，提出證明就可合法修建，而桃園市同樣是部分老舊房屋需修繕，但尚未有完善機制，建議市府研議申請合法房屋證明機制。

吳欣修表示，在保護區內若是原有的聚落，未來可討論原本土地規劃，或是附近土地重新規劃，承諾8月務必收尾，並指應優先解決交通問題、增加公設，若學校有擴大必要，將第一時間協助處理。