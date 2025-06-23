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清大攜手竹科企業打造新竹文學散步 今啟動5條在地路線

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
清華大學與企業及在地團體，今天啟動第二期文學散步計畫。記者郭政芬／攝影
清華大學與企業及在地團體，今天啟動第二期文學散步計畫。記者郭政芬／攝影

清華大學與采鈺科技及在地團體合作的「新竹文學散步」計畫已完成第一期5條路線的規畫與踏查，今天宣布啟動第二期5條新路線，包括頭前溪下游的「溪流散步」、橫山的「聚落散步」及關西的「小鎮散步」等，邀請大眾在文學相伴、美景環繞下，輕裝出發到新竹城鄉走走。

清大副校長呂平江指出，清大近年將永續發展列為重點校務政策，已與新竹約20家企業推動超過50項專案，從園區工程師到小學生，形成跨年齡、跨領域的永續行動網絡。未來也將鼓勵更多師生加入，成為產業與地方轉型的夥伴。

清華大學文學散步計畫去年8月啟動第一期，規畫出5條路線包括尖石馬胎步道、峨眉月眉河階、竹北東海窟、新竹市舊城區及南埔溪流散步，只要打開新竹文學散步App，就能跟著實境遊戲互動式導覽一起走。

今天啟動的第二期散步路線延伸到了關西、橫山、寶山、頭前溪下游與古奇峰等地，並邀請新唐科技、嘉澤端子、合勤集團、新代集團4家企業加入，與采鈺科技、竹市文化局推動新竹文學散步計畫。未來計畫4年內在大新竹16鄉鎮市區共推出30條文學散步路線。

第二期的新路線有2條位於新竹市。由新唐科技支持的高峰里「高峰懷古行腳」，聚焦清朝、日治與民國三代文人足跡與清華校園地景。由采鈺科技與新竹市環保局、文化局共同推動的頭前溪下游濕地「溪埔子的親河力」，則以環境教育喚起民眾的親河意識。

另3條路線分布在新竹縣。由合勤集團支持的寶山鄉「悠遊油田細看綠寶石」，呈現在地橄欖與柑橘產業風貌。嘉澤端子支持的關西鎮「百年私塾文化之旅」，以羅屋書院為核心，重現客家書香傳承。新代集團贊助的橫山鄉「海珠詩集橫山漫遊」，則透過詩作閱讀地景，連結客庄里山文化。

精簡「主持「新竹文學散步」計畫的清華大學永韌中心執行副主任李天健表示，第二期的5條路線橫跨農村、山城與濕地，主題涵蓋文學、產業、詩作與環境。他指出，參與規畫及踏查的企業同仁自己先走過，再帶家人朋友來體驗，並推廣給其他的竹科人及社會大眾，就能讓更多人親近新竹的自然與人文美景。采鈺科技副總陳恒真說，她在勘查路線過程，更多認識地方與文化，今年預計舉辦15場次，讓員工深入新竹在地。

采鈺科技部經理陳炳伸（右）與無負擔農場負責人劉奕介紹月眉河階踏查路線，鴨子也來湊熱鬧。圖／清大提供
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橫山好室負責人陳致中介紹橫山聚落漫遊可能會與領角鴞相遇。圖／清大提供
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清華大學 新竹 文學

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