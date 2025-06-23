規畫150間高品質客房 承億酒店攜手遠東巨城插旗新竹

新竹市觀光版圖再添亮點！承億集團今正式宣布與遠東SOGO合作，將與新竹遠東巨城於購物中心旁的旅館棟開發為全新五星級飯店「新竹承億酒店」，規畫150間高品質客房，預計於2027年第四季試營運。代理市長邱臣遠說，竹市商業發展環境佳，眾多國際企業看好竹市觀光市場潛力，此次合作將為竹市旅宿市場注入新活力，創造龐大商機與就業機會。

新竹市府城銷處長林昱志說，市府觀光推動成果豐碩，近兩年旅館住房率穩定成長，2024年更較前一年提升約10%，整體成效達58%。此次承億集團進駐竹市，整合百貨公司、購物中心與飯店形成三足鼎立格局，建構完善的一站式生活與旅遊體驗，讓前來新竹的商務客及旅客未來能有新的選擇。

城銷處補充，市府近年積極推動「新竹山湖海」城市品牌輕旅行，串聯十八尖山、新竹公園、青草湖與南寮漁港等熱門景點，打造豐富且多元的旅遊體驗。「山」代表十八尖山、新竹公園及舊城區，新竹公園去年來客數將近380萬人次，全台僅次於台北陽明山國家公園，而竹市舊城區的古蹟密度更是全台最高，搭配市府推出的免費假日觀光巴士，讓遊客可以很方便的走讀城市歷史。

城銷處也提到，「湖」是青草湖，是北部半封閉式的水域，流速平穩，目前市府規畫SUP及天鵝船的水域活動，深受親子與年輕族群喜愛。「海」則是新竹南寮漁港，除了波光市集外，還有17公里的海岸線、魚鱗天梯、賞蟹步道以及香山濕地等，新竹南寮漁港去年的來客數將近250萬人次，是全台漁港排名第三。市府希望能讓所有的遊客都能用半天就輕鬆愛上新竹，用一天就能打開新竹山湖海，感受新竹市這座城市的多樣魅力。