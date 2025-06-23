苗縣新增苑裡公設民營托嬰中心 提供托育34人臨托2人

苗栗縣政府為提升托育量能並減輕家長負擔，在苑裡鎮內區新設中山公設民營托嬰中心，今天舉辦揭牌儀式，收托對象為滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名。

這是縣長鍾東錦上任以來新設立的「第1家」公設民營托嬰中心，也是苑裡第3家公托據點。鍾東錦表示，苑裡中山公設民營托嬰中心中央補助約484萬、縣府自籌約100餘萬，可收托滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名，未來縣府將持續擴展托育服務，盼進一步減輕家長托育負擔，滿足地方對優質托育服務的需求。

社會處則表示，目前縣內已有7家公設民營托嬰中心，共可提供204名收托服務及10名臨托服務，預計今年下半年再開幕2家公設民營托嬰中心，分別為頭份后庄公設民營托嬰中心及頭份勝麗公設民營托嬰中心，預計再提供90名收托服務。

至於臨托服務，主要提供家長臨時有急事、工作調度或短暫外出時，可申請短時段托育。