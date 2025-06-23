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苗縣新增苑裡公設民營托嬰中心 提供托育34人臨托2人
苗栗縣政府為提升托育量能並減輕家長負擔，在苑裡鎮內區新設中山公設民營托嬰中心，今天舉辦揭牌儀式，收托對象為滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名。
這是縣長鍾東錦上任以來新設立的「第1家」公設民營托嬰中心，也是苑裡第3家公托據點。鍾東錦表示，苑裡中山公設民營托嬰中心中央補助約484萬、縣府自籌約100餘萬，可收托滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒34名，另提供臨時托育服務2名，未來縣府將持續擴展托育服務，盼進一步減輕家長托育負擔，滿足地方對優質托育服務的需求。
社會處則表示，目前縣內已有7家公設民營托嬰中心，共可提供204名收托服務及10名臨托服務，預計今年下半年再開幕2家公設民營托嬰中心，分別為頭份后庄公設民營托嬰中心及頭份勝麗公設民營托嬰中心，預計再提供90名收托服務。
至於臨托服務，主要提供家長臨時有急事、工作調度或短暫外出時，可申請短時段托育。
在地議員張顧礫表示，這是苑裡第三所公辦民營托嬰中心，位於中山國小內，可說是平價與安全兼顧，希望減輕家長育兒壓力，讓育兒有處、安心有依，是宜居城市的基石。
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