YouBike復興3站點啟用！完成最後拼圖 9月全市使用破億

桃園市長張善政今天上午出席復興區公共自行車YouBike啟用典禮，宣布YouBike設在介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園三處站點啟用服務，張善政說，YouBike進駐復興區完成最後一塊拼圖，讓每區都有YouBike站點，全市達576個站點，超過2萬個車柱、一萬多輛車子，提供遊客使用。

桃園近年 YouBike 站點陸續增設，目前達到 576 站點，總共1萬686輛車，市府交通局統計，今年總站數將達到 625 站以上，將再增加 1400 輛車子，隨著YouBike站點增設，使用量持續上升，全市今年 5 月總使用量創下123 萬 9974 人次新歷史新高，全市累積使用 YouBike人次高達 9668 萬人次，預計 9 月使用人次破億。

張善政說，復興山區布建youbike困難度高，感謝微笑單車和交通局合作無間，完成3處布建站點，總共站點達576個、超過2萬個車柱及1萬多輛車子，其中相當比例是youbike2.0E電輔車，假日遊客開車到停車場，再騎youbike旅遊十分方便，隨觀光推展，桃園youbike需求還會繼續成長。

微笑單車董事長劉麗珠表示，復興區非常適合使用youbike2.0電輔車，來做短程觀光旅遊，市府先在3處停車場布建站點就是很好構想，遊客開車到到復興區再騎youbike逛街，來回買東西，復興區也是她最常來的地區，很高興復興區終於設置 youbike站點，也期待觀光客能夠善用youbike2.0E電輔車走逛復興觀光。