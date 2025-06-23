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親子必訪！竹北「星際堡壘」遊戲場 首次開放遊具塗繪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
位於光明十街的「星際堡壘」，設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。圖／竹北市公所提供
位於光明十街的「星際堡壘」，設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。圖／竹北市公所提供

竹北深耕公園化身孩子們的創作舞台，為竹北市第六座星際系列遊戲場「星際堡壘」揭開神秘面紗。位於光明十街的「星際堡壘」，為竹北市公所編列近300萬元經費翻新，有著迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台，竹北市長鄭朝方表示，「星際堡壘」是星際系列的第6座遊戲場，也是今年竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」的延續。

位於光明十街的「星際堡壘」，設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。鄭朝方表示，這是首次開放孩子在遊具上塗繪，樂觀其成並共同研議參與創作，更加入竹北識別設計。

特別選在暑假前公布最後一組場域，在社區大小朋友的熱情參與下，完成了星際系列遊戲場的最後拼圖 ，除讓孩子放下3C走出戶外，更進一步使得大小朋友與地方公共設施的情感更為緊密結合，未來這些小朋友更懂得愛惜公共的遊具。

竹北市長鄭朝方表示，「星際堡壘」是星際系列的第6座遊戲場，也是今年竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」的延續。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，「星際堡壘」是星際系列的第6座遊戲場，也是今年竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」的延續。圖／竹北市公所提供
竹北深耕公園化身孩子們的創作舞台，為竹北市第六座星際系列遊戲場「星際堡壘」揭開神秘面紗。圖／竹北市公所提供
竹北深耕公園化身孩子們的創作舞台，為竹北市第六座星際系列遊戲場「星際堡壘」揭開神秘面紗。圖／竹北市公所提供
位於光明十街的「星際堡壘」，為竹北市公所編列近300萬元經費翻新，有著迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台。圖／竹北市公所提供
位於光明十街的「星際堡壘」，為竹北市公所編列近300萬元經費翻新，有著迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台。圖／竹北市公所提供

竹北 溜滑梯

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