桃市前秘書長詹榮鋒病逝 張善政：他將畢生奉獻給國家

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府前祕書長詹榮鋒（圖）昨傳病逝，市長張善政今晚在臉書發文證實。圖／市府提供
桃市府前祕書長詹榮鋒（圖）昨傳病逝，市長張善政今晚在臉書發文證實。圖／市府提供

桃市府前祕書長詹榮鋒去年5月間因健康因素請辭，昨傳病逝。市長張善政今晚在臉書發文證實，直言詹榮鋒是典型的工程人，將畢生奉獻給國家，他的公務生涯超過40年，從台北、新北到桃園，無論捷運工程、公共建設還是都市發展，每一個他經手的建設，背後都有無數日夜奔波與默默堅持的身影，他樸實、低調，總是主動承擔最困難、最棘手的挑戰。

張善政表示，2022年當選市長後，他深知秘書長一職總管全市工程樞紐，第一時間就邀請詹榮鋒出任，市府團隊就任後他不負眾望一同催生了成功的世界客家博覽會，更讓航空城計畫的實質進度往前邁進一大步。

張善政說，在市民最關心的捷運工程上，詹榮鋒居功厥偉，尤其和捷工局同仁共同解決市府首條自辦的捷運綠線G08到G11站的施工難題，克服了北段延伸的種種瓶頸，如果沒有詹榮鋒，捷運工程的進展不會如此快速。

張善政表示，至今他仍然清晰記得，去年底在北機廠舉辦市長就職2周年記者會時，當時詹榮鋒已因病無法到場，心中很是遺憾，但市府每一項工程建設，都烙印著他永不妥協的工程師精神，也要代表桃市府向詹的家人致上最深切的哀悼與慰問。

詹榮鋒歷任台北市捷運局南區工程處正工程司、副總工程司、新北市工務局主任秘書、新北市新建工程處長、新北市捷運局副局長與新北市工務局長等職務，桃園市長張善政上任後延攬他接任秘書長，去年因健康因素卸任。離世消息讓不少市府同仁感到惋惜。

捷運 張善政

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