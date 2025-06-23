竹市營建剩餘土石方大增 7月開徵特別稅

新竹市營建剩餘土石方近年來大量增加，造成環境衝擊及負荷，新竹市府擬具營建剩餘土石方特別稅自治條例草案，將跟進桃園、苗栗、宜蘭，今年7月1日上路，新制針對營建工程剩餘土石方課徵特別稅，估計每年增加4200萬元稅收，以價制量。

新竹市營建剩餘土石方特別稅自治條例草案，已於去年11月28日經新竹市議會三讀通過，今年7月1日起施行，將是竹市首度開徵特別稅，新制以價制量，抑制外來土石方，並促使營建業者善盡社會責任及回饋地方，市府稅務局表示，依地方稅法通則規定得視自治財政需要，開徵特別稅課至多4年，年限屆滿仍需繼續課徵者，應重行辦理。

根據統計，2022年至2024年間新竹市總收容土石方高達437萬903立方公尺，外縣市餘土量占76%，載運過程不僅造成道路噪音、汙染等問題，且大幅增加道路交通及公共設施的養護成本，更因違規棄置，衍生環境汙染風險，影響環境品質。

稅務局指出，營建剩餘土石方特別稅目前開徵有桃園、苗栗及宜蘭，市府將針對新竹市營建工程產出剩餘土石方，每立方公尺10元向營建工程承造人計徵；收容外縣市營建剩餘土石方，依每立方公尺30元向收容處理場所業者計徵，每年約可為市庫增加4200萬元稅收，用於辦理土石方管理等相關業務及環境維護工作。