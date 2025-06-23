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桃園閩南文化節 謝神宴席開百桌

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
2025桃園閩南文化節將於6月28日登場，並在桃園區新永和市場停車場席開百桌「謝神宴」。記者周嘉茹／翻攝
2025桃園閩南文化節將於6月28日登場，並在桃園區新永和市場停車場席開百桌「謝神宴」。記者周嘉茹／翻攝

2025桃園閩南文化節將於6月28日登場，並在桃園區新永和市場停車場席開百桌「謝神宴」，總舖師推出融合桃園在地食材與傳統工藝的辦桌佳肴，邀民眾「呷保庇」，28日當天規畫周邊道路疏導管制，附近路段將開放紅、黃線停放。

今年桃園閩南文化節總舖師辦桌活動以「謝神宴」為題，不僅是一場美食盛宴，更融合社區互助與情感聯繫的精神，活動邀請廚藝高手共襄盛舉，設計辦桌佳肴，融合桃園在地食材與特色糕點，席開百桌讓參與民眾品味道地美食，沉浸在熱鬧溫馨的氛圍中。

除了辦桌料理外，活動更邀請到知名閩南語歌手陳孟賢、林喬安、賴富正、翁鈺鈞演唱，桃園警分局預期當天將吸引大批民眾參與，主辦單位協調桃園義交中隊動員義交配合桃園分局交通疏導管制，呼籲用路人活動期間務必遵守指揮管制，注意停讓行人，勿隨意違停。

警方說，28日當天中午12點至深夜12點，申請開放紅、黃線停放路段，包括桃園區中央街雙號側（三民路至民光東路）；青溪一、二及三路雙號側（中央街至春日路）；青溪一路36巷雙號側；中央街雙號側（三民路至民光東路口）人行道也開放機車停放。

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