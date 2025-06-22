紙風車點亮新竹夜空 王婉諭率時力議員推保母資訊透明

紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚在新竹市樹林頭公園登場，吸引親子到場觀賞。時代力量黨主席王婉諭與林彥甫、廖子齊、蔡惠婷三名黨籍市議員也到場與大小朋友們一同欣賞舞鈴劇場的演出，王婉諭說，紙風車透過藝術卡車走遍各縣市鄉鎮，就是希望讓全台灣的孩子都有機會接觸藝文演出。

王婉諭表示，新竹市生育率高，但文化、藝術的資源跟機會卻遲未趕上，她一直很希望讓紙風車及更多國際演出團體到新竹。除了希望孩子能快樂、趣味成長，同時，台灣也有很多的孩子仍然處在受虐的環境當中。所以，這次也在現場在推動的平台的JOIN 平台連署，希望能夠透過讓保母資訊平台更公開透明，讓家長們在找尋保母時能夠更有依據選擇。

王婉諭強調，安全的托育環境是鼓勵生養的重要關鍵，如果政府做得不好，時力與所有公民應該一起努力讓政府聽見其聲音。希望民眾能持續關注各種兒虐案件的發生以及相關的政策的推動，也呼籲民眾能夠加入她在Join平台的聯署，讓保母資訊平台更加的透明。

蔡惠婷指出，昨天剛好是夏至，即便天氣很熱，還是可以感受到現場民眾的熱情參與，也很感謝新竹的市民朋友們能讓時代力量三位議員持續在議會為大家努力，未來也會繼續在議會守護兒少、守護每一位孩子。

林彥甫表示，台灣雖然四面環海，但是在西海岸往往因為環境汙染的問題，很難讓人親近海洋。希望透過這齣海洋之心，讓大小朋友能欣賞到海洋美麗之處，讓大家更有興趣去親近海洋，了解多樣的海洋生態，進而願意為環境永續盡一份心。

廖子齊表示，紙風車藝術卡車帶來精彩演出，點亮孩子的想像力，並提醒教育不該只侷限在教室，更應走進社區、走向自然，每一次文化活動，都是與孩子建立連結的起點。

今晚演出的主題是「海洋之心」，廖子齊分享，日前香山濕地海洋保育教育中心正式開幕，由國際珍古德協會進駐經營，導入國際知名的「根與芽」（Roots & Shoots）環境教育計畫。而在這次市議會定期會中，她成功爭取將香山濕地納入新竹市國中小戶外教學「必修課」，並已獲市府口頭承諾將正式編列預算，讓戶外教育不再只是少數孩子的特例，而是每一位孩子的基本權利。