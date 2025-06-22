白血病國小女童捐重生髮 「我走過來了…你們也可以」感動全場

桃園市兒童少年保護協會和立委萬美玲舉辦的「義捐秀髮．美麗重生」活動邁入第18年，今天現場湧入逾400人至桃園市經國國中共襄盛舉，捐出的頭髮將由長庚醫院製作假髮並免費送給癌症病友。這些捐髮者不分性別、年齡，還有曾罹患白血病的小朋友希望用自己的頭髮及故事，鼓勵仍在抗癌的孩子及家長「我走過來了，你們也可以。」

據衛福部統計，癌症已連續43年位居台灣十大死因榜首，全台平均每4分02秒就有1人罹癌。萬美玲表示，癌症病友在治療過程中常因化療導致掉髮，造成極大心理壓力，尤其兒童病友更容易遭受同儕異樣眼光，如果能有一頂合適的假髮，就能讓病友多一點笑容和勇氣。

林口長庚醫院副院長林永昌說，該捐髮活動多年來已累積數千位捐髮者的愛心，成功製作超過300頂義髮；統計顯示40%的乳癌患者都需要接受化療，雖然病人都很堅強，但聽到會掉髮時，仍有許多人會掉下眼淚，「捐頭髮對化療病患是很大的支持，不只讓癌友重拾美麗，也讓他們獲得重生的力量。」

今年活動共有38組家庭參與，包括17組母子與母女檔、21組兄弟姐妹檔，還有5位男性捐出長髮。最小的捐髮者僅有4歲半，也有人8年來累計捐髮3次。

7歲的陳敬熙和9歲的姐姐陳妍妘，今在媽媽林湘芮陪伴下一同參與捐髮。林湘芮表示，女兒先前曾捐過一次頭髮，弟弟看到後也自動自發想參與，2年來都沒有剪過頭髮，雖然男生留長髮不免引起同學疑問，但她告訴孩子「長髮不分性別，男生也可以留長髮做善事。」

即將升上國小5年級的卓采瑩今年是第二次捐髮，她的父親因淋巴癌過世，令她深刻了解癌友的痛苦，因此希望透過捐髮，給癌友們多一點勇氣和溫暖。