桃三罷魯宣傳726投同意罷免票 綠議員合體車隊宣傳起跑

桃園市六席藍委進入第3階段罷免投票，桃三罷魯團隊今天下午在中壢區由民進黨市議員陪同舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，領銜人羅怡雯表示，罷魯連署合格率高達94%，順利進入三階罷免投票，魯明哲還不夠努力、不夠專業，不符期待，希望中壢選民勇敢站出來同意罷免。

桃三罷魯團隊由民進黨市議員黃崇真、張曉昀、魏筠和彭俊豪四人陪同下，羅治雯帶領志工騎腳踏車、機車車隊辦理三階罷免投票車隊宣傳行動出發，進行罷免投票宣傳，喊出「大罷免GO、GO、GO」等口號，呼籲中壢 選民726投罷免同意票。

羅怡雯表示，罷魯順利進入三階罷免投票，選民依心意來罷免投票，中壢選民非常理性及有智慧，罷團會很有理性回應所有選民的問題，選民如有不一樣論述，歡迎提出來討論，不希望用對立或傷害仇恨方式來對應彼此，那對社會沒有幫助。