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桃三罷魯宣傳726投同意罷免票 綠議員合體車隊宣傳起跑

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨中壢區市議員張曉昀（左起）、黃崇真、桃三罷魯領銜人羅怡文、彭俊豪、魏筠舉辦三階罷免投票車隊宣傳起跑。記者曾增勳／攝影
民進黨中壢區市議員張曉昀（左起）、黃崇真、桃三罷魯領銜人羅怡文、彭俊豪、魏筠舉辦三階罷免投票車隊宣傳起跑。記者曾增勳／攝影

桃園市六席藍委進入第3階段罷免投票，桃三罷魯團隊今天下午在中壢區由民進黨市議員陪同舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，領銜人羅怡雯表示，罷魯連署合格率高達94%，順利進入三階罷免投票，魯明哲還不夠努力、不夠專業，不符期待，希望中壢選民勇敢站出來同意罷免。

桃三罷魯團隊由民進黨市議員黃崇真、張曉昀、魏筠和彭俊豪四人陪同下，羅治雯帶領志工騎腳踏車、機車車隊辦理三階罷免投票車隊宣傳行動出發，進行罷免投票宣傳，喊出「大罷免GO、GO、GO」等口號，呼籲中壢 選民726投罷免同意票。

羅怡雯表示，罷魯順利進入三階罷免投票，選民依心意來罷免投票，中壢選民非常理性及有智慧，罷團會很有理性回應所有選民的問題，選民如有不一樣論述，歡迎提出來討論，不希望用對立或傷害仇恨方式來對應彼此，那對社會沒有幫助。

如果魯明哲做得好，人民絕對會鼓勵和肯定，因為魯不夠努力、不夠專業，不符合期待，大家才發動罷免，希望魯了解中壢民意，而非配合某一個黨或某個人的意志，希望選民7月26日站出來投下同意罷免票。

桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，透過腳踏車、機車車隊宣傳726站出來投同意罷免票。記者曾增勳／攝影
桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，透過腳踏車、機車車隊宣傳726站出來投同意罷免票。記者曾增勳／攝影
桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，透過腳踏車、機車車隊宣傳726站出來投同意罷免票。記者曾增勳／攝影
桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票車隊宣傳行動起跑，透過腳踏車、機車車隊宣傳726站出來投同意罷免票。記者曾增勳／攝影

投票 大罷免 中壢

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