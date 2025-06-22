席開百桌！桃園閩南文化節總舖師辦桌登場 交管路線曝

2025桃園閩南文化節將於6月28日登場，並在桃園區新永和市場停車場席開百桌「謝神宴」，總鋪師們發揮拿手絕活，推出融合桃園在地食材與傳統工藝的辦桌佳餚，邀民眾一同「呷保庇」。對此桃園警方當天規劃周邊道路疏導管制，附近路段將開放紅、黃線停放，維持交通順暢。

閩南文化信仰多元，反映了歷史文化的豐富性，今年總舖師辦桌活動以「謝神宴」為題，不僅是一場美食盛宴，更融合社區互助與情感聯繫的精神，活動特別邀請廚藝高手共襄盛舉，精心設計辦桌佳餚，融合桃園在地食材與特色糕點，讓參與民眾品味道地美食，沉浸在熱鬧溫馨的氛圍中。

除了辦桌料理外，活動更邀請到知名台語歌手陳孟賢、林喬安、賴富正、翁鈺鈞現場演唱，為現場增添熱鬧氛圍和活力。讓市民體驗閩南辦桌文化的特色、美味與細緻，同時深刻感受到桃園在地的豐富文化底蘊和多元魅力。

桃園警分局表示，總舖師辦桌活動席開100桌，並有知名歌手演唱，預期將吸引不少民眾參與，主辦單位也特別協調桃園義交中隊動員義交配合桃園分局進行周邊道路的交通疏導管制，呼籲駕駛活動期間務必遵守員警及義交的指揮管制，注意停讓行人，勿隨意違停。

活動當日中午12時起至24時止，申請開放紅、黃線停放路段：

1、桃園區中央街雙號側（三民路至民光東路）。

2、青溪一、二及三路雙號側（中央街至春日路）。

3、青溪一路36巷雙號側。