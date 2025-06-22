苗檢前檢察官張文傑轉任律師 非關政治 案牘勞形

檢察官辦案近來備受爭議，苗栗地檢署前檢察官張文傑辦案接地氣，20多年落地生根，轉任律師今天成立事務所，他強調非關政治的紛紛擾擾，而是案量壓力，1個月100多件案牘勞形。

張文傑司法官訓練所39期結業，2011年1月初派到苗栗地檢署，歷任台中、苗栗地檢署檢察官、主任檢察官，期間偵破史上最大年樟等珍貴木盜採案，及查賄、緝毒有功，屢獲法務部表揚，2007年更是獲頒「檢察之光」，2011年法務部「排怨計畫」績優檢察官， 獲頒「法眼明察」。

值得一提是檢察機關排怨計畫，偵辦容易引起民怨的犯罪，張文傑貼地氣，分析認為很多竊盜、搶奪及強盜案的慣犯，超過一半以上有毒品前科，研判是吸毒者為買毒品因此偷搶，2010年10月他從1名毒販開始，聲請監聽，循線最高監聽50線，2011年初指揮竹南警察分局聲請120張搜索票，創下苗檢同案同時核發最多搜索票紀錄，掃蕩毒犯因此春節期間竊盜案降低約3成，減少犯罪造成的民怨。

張文傑轉任律師，今天在苗栗市成立事務所，立委陳超明、邱鎮軍、縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠，及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人都到場祝賀，鍾東錦並聘張文傑縣府法律顧問，張文傑強調轉任律師非關政治，而是連同督導檢察事務官案件，1個月要100多件案子，案量壓力太大。