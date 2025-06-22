快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

聽新聞
0:00 / 0:00

苗檢前檢察官張文傑轉任律師 非關政治 案牘勞形

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗地檢署前檢察官張文傑辦案貼地氣，轉任律師今天成立事務所。記者范榮達／攝影
苗栗地檢署前檢察官張文傑辦案貼地氣，轉任律師今天成立事務所。記者范榮達／攝影

檢察官辦案近來備受爭議，苗栗地檢署前檢察官張文傑辦案接地氣，20多年落地生根，轉任律師今天成立事務所，他強調非關政治的紛紛擾擾，而是案量壓力，1個月100多件案牘勞形。

張文傑司法官訓練所39期結業，2011年1月初派到苗栗地檢署，歷任台中、苗栗地檢署檢察官、主任檢察官，期間偵破史上最大年樟等珍貴木盜採案，及查賄、緝毒有功，屢獲法務部表揚，2007年更是獲頒「檢察之光」，2011年法務部「排怨計畫」績優檢察官， 獲頒「法眼明察」。

值得一提是檢察機關排怨計畫，偵辦容易引起民怨的犯罪，張文傑貼地氣，分析認為很多竊盜、搶奪及強盜案的慣犯，超過一半以上有毒品前科，研判是吸毒者為買毒品因此偷搶，2010年10月他從1名毒販開始，聲請監聽，循線最高監聽50線，2011年初指揮竹南警察分局聲請120張搜索票，創下苗檢同案同時核發最多搜索票紀錄，掃蕩毒犯因此春節期間竊盜案降低約3成，減少犯罪造成的民怨。

張文傑轉任律師，今天在苗栗市成立事務所，立委陳超明、邱鎮軍、縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠，及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人都到場祝賀，鍾東錦並聘張文傑縣府法律顧問，張文傑強調轉任律師非關政治，而是連同督導檢察事務官案件，1個月要100多件案子，案量壓力太大。

他說，他是彰化鹿港人，初派沒有選填苗檢，命運安排與苗栗結下不解之緣，戶籍定居在苗栗市，開設律師事務所生根落地，為鄉親帶來另一個選擇，身分轉變，使命不變。延續對公平正義的承諾，面對民眾在訴訟的大海中漂浮的困境，希望能成為一根大浮木，幫助脫離困境，尋求一個理想的上岸地點，未來執業重點將聚焦刑事辯護、企業法律顧問、民商事糾紛、競爭法、財產與家事爭議處理等領域，同時參與公益訴訟與弱勢法律援助回饋社會。

苗栗地檢署前檢察官張文傑（中）轉任律師今天成立事務所，縣長鍾東錦（左）聘任縣府法律顧問。記者范榮達／攝影
苗栗地檢署前檢察官張文傑（中）轉任律師今天成立事務所，縣長鍾東錦（左）聘任縣府法律顧問。記者范榮達／攝影

苗栗市 檢察官 律師

延伸閱讀

大湖薑麻園社區捐贈消防泵浦車 苗栗公私協力守護地方

苗栗考察團赴澳洲取經 鍾東錦：辦好2027燈會是首要任務

苗栗文狀元競賽頒獎 總評陳招池、縣長鍾東錦分享秘訣

亂倒廢棄物30噸變70噸 鍾東錦擔心破窗效應越來越大堆

相關新聞

苗檢前檢察官張文傑轉任律師 非關政治 案牘勞形

檢察官辦案近來備受爭議，苗栗地檢署前檢察官張文傑辦案接地氣，20多年落地生根，轉任律師今天成立事務所，他強調非關政治的紛...

營建剩餘土石方大量增加 竹市7月起開徵特別稅

近年房地產蓬勃發展，導致新竹及外來營建剩餘土石方大量增加，對環境造成衝擊及負荷，為此，新竹市府擬具「新竹市營建剩餘土石方...

竹市東區13至17歲學齡人口 可使用自修席位僅0.003席

新竹市地狹人稠，市議員蔡惠婷指出，根據戶政事務所資料，竹市今年5月底13至17歲學齡人口共2萬4678人，超過半數都集中...

其人其事／彭久銘事業有成 獎勵破案

桃園市義勇刑警協會大隊長彭久銘秉持「商而優則善」，自創頂級氣密窗品牌，事業有成後積極投入公益，擔任義刑大家長，親力親為頒...

廣角鏡／苗栗木球賽 老少咸宜

木球是台灣自創的球類運動，「可一桿走天下」，老少咸宜；木球是苗栗縣的強項運動之一，大倫國中學生胡序綸今年在全中運拿下金牌...

新科新屋哈蜜瓜王結果揭曉 清脆爽口肉質細緻

桃園市新屋哈蜜瓜節今於永安漁港漁市場熱鬧登場，同步舉行哈蜜瓜評鑑，評審依外觀、品質、甜度、口感及農藥檢測等面向進行專業評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。