快訊

濃縮鈾呢？美軍打擊伊朗核設施但濃縮鈾下落不明引爆疑慮

Switch 2控制器玩到一半不震動了！內行人曝「神祕震動消失」原因

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多！戰機全數平安撤退

非狂犬病主要風險動物 家貓7月1日起有條件免打疫苗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠的家貓，不再強制施打狂犬病疫苗。圖／民眾提供
苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠的家貓，不再強制施打狂犬病疫苗。圖／民眾提供

家貓非狂犬病主要風險動物苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠，不再強制施打狂犬病疫苗，許多飼主大表歡迎，表示家貓本來就鮮少與野生動物接觸，免打符合實情。

全國家貓2023年調查，苗栗縣近3萬6000多隻，縣府根據農業部動植物防疫檢疫署公告，最近修正苗栗縣對狂犬病有感受性之寵物種類、動物狂犬病預防注射標示方法及注意事項，家貓7月1日起有條件免強制施打狂犬病疫苗。

苗栗縣動物保護防疫所指出，動物傳染病防治條例規定，犬、貓等食肉目動物須自3個月齡起每年施打一次狂犬病疫苗，違者可處3萬元至15萬元罰鍰，家犬仍是防疫重點，仍必須施打，至於家貓從7月1日起，符合飼養或管領在室內，外出全程使用密閉箱籠，能防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫，可以免施打。

室內的定義指的有屋頂與四面牆，或等效阻隔物，可防止家貓逃脫的空間，因此自己會跑出門，養在庭院、陽台的家貓，用牽繩帶貓外出、未用箱籠搭車，仍要施打犬病疫苗，此外，寵物餐廳、旅館的貓，若空間符合免打條件，可不強制施打，但因接觸複雜，建議諮詢獸醫評估。

苗栗縣一名家中養了5歲、13歲及19歲寵物貓的高姓女子說，所養3隻貓足不出戶，即使要看獸醫，也是用箱籠，根本沒有與野生動物接觸的機會，一直是想到才帶牠們施打5合1疫苗，1劑500元，負擔不算重，問題是幾乎沒有什麼必要性，且有沒有施打犬病疫苗，也難以查核。

苗栗縣 狂犬病疫苗 動物

延伸閱讀

打疫苗罹心肌炎不能做粗重卻當製毒幫手 法院判決曝下場

苗栗縣推動客語蟬聯七連霸佳績 客委會頒獎肯定

涉私打疫苗...好心肝卻判免罰 邱泰源：將商討並兼顧防疫

母親傷口灑鹽…孩子過世2個多月 還接要打疫苗通知

相關新聞

非狂犬病主要風險動物 家貓7月1日起有條件免打疫苗

家貓非狂犬病主要風險動物，苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠，不再強制施打狂犬病疫苗，許多飼...

竹市東區13至17歲學齡人口 可使用自修席位僅0.003席

新竹市地狹人稠，市議員蔡惠婷指出，根據戶政事務所資料，竹市今年5月底13至17歲學齡人口共2萬4678人，超過半數都集中...

其人其事／彭久銘事業有成 獎勵破案

桃園市義勇刑警協會大隊長彭久銘秉持「商而優則善」，自創頂級氣密窗品牌，事業有成後積極投入公益，擔任義刑大家長，親力親為頒...

廣角鏡／苗栗木球賽 老少咸宜

木球是台灣自創的球類運動，「可一桿走天下」，老少咸宜；木球是苗栗縣的強項運動之一，大倫國中學生胡序綸今年在全中運拿下金牌...

新科新屋哈蜜瓜王結果揭曉 清脆爽口肉質細緻

桃園市新屋哈蜜瓜節今於永安漁港漁市場熱鬧登場，同步舉行哈蜜瓜評鑑，評審依外觀、品質、甜度、口感及農藥檢測等面向進行專業評...

紙風車藝術卡車連2晚開進新竹 王婉諭籲連署守護家園

紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚在新竹縣竹北市青山弘法宮精彩演出，吸引親子到場觀賞。時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車透過藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。