竹市東區13至17歲學齡人口 可使用自修席位僅0.003席

新竹市地狹人稠，市議員蔡惠婷指出，根據戶政事務所資料，竹市今年5月底13至17歲學齡人口共2萬4678人，超過半數都集中在東區，有1萬3658萬人；而各圖書分館公有自修室的自修席位共358席，其中，東區目前有46席，平均後東區每位學齡人口可使用的自修席位僅0.003席，呼籲市府積極尋找提升各行政區自修室數量的替代方案。

文化局表示，竹市部分圖書館有自修室空間，因自修室非圖書館必要設施，且自修室的設置地點是多元的，如學校、活動中心等空間皆為考量範圍。經盤點，東區附近確實無館舍可設置，也曾與勞青處討論身心障礙者就業綜合大樓部分空間，但因有其他考量，目前也不考慮改設自修室。雖然目前無適當空間，但文化局仍會朝該方向進行討論及研議。

蔡惠婷指出，目前竹市各圖書館分館(龍山、關東、香山、金山、青少年、動物園、南寮、鹽水等分館與西門自修室)提供的自修習位總共358席，而竹是全區13至17歲學齡人口每人可使用的自修席位為0.015席；東區更少，僅0.003席，這樣的自修席位數量對新竹市民與學生而言，根本趨近於零，相當稀有與匱乏。

蔡惠婷說，她屢接獲民眾反映，希望在新興人口最多的埔頂里與龍山里等區域增設公有自修室，以利學生在假日或下課後的時間自習。埔頂里近幾年新增最大公共建設當屬新竹市身心障礙者就業綜合大樓（簡稱身障大樓），然該棟大樓各樓層皆已有業務單位使用，若要再挪用既有空間做為自修室，則會排擠原本的使用用途。

蔡惠婷指出，新竹市身礙大樓所在機關用地於2010年都市計畫已經編定，當時市府在興建該大樓時只用了該機關用地的三分之二，剩餘約三分之一機關用地地閒置迄今，一直到今年5月都發處以未使用需求為由，將沒有用到的土地解編，還地於民。

蔡惠婷指出，東區因人口大增，許多公共服務供給跟不上，市府應積極使用機關用地，不可以再隨意讓機關用地因長期閒置而遭解編，讓市府淪為炒作土地的助力，並要求市府積極尋找替代方案趕緊提升竹市各區自修室供給數量。