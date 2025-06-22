其人其事／彭久銘事業有成 獎勵破案

桃園市義勇刑警協會大隊長彭久銘秉持「商而優則善」，自創頂級氣密窗品牌，事業有成後積極投入公益，擔任義刑大家長，親力親為頒發刑警破案獎金與加菜金。今年預計獎勵逾500萬元，資金不足更不惜自掏腰包，長年出錢出力，鼓舞破案士氣。

彭久銘年輕時半工半讀完成高職學業，進入電子廠後接觸鋁門窗業，至今逾40年。他從基層做起，歷經十餘年管理經驗後，2005年創立「新世代」氣密窗品牌，主打自行設計與引進新材料，打造市場上的頂級氣密窗，在市場占一席之地。

16年前，彭久銘有感事業有成，開始參與社團投入公益，今年1月接任義刑大隊長，常和市警局長吳坤旭每月頒發獎金。他說，刑警跟監查案動輒半年以上，極其辛苦，盼透過實質獎勵提升士氣。

在首任大隊長吳裕松邀請下，他參與協會後協助擬定入會資格審查，嚴格排除政治人物與八大行業，強化協會公信力，獲得市警局與社會廣泛認同。

協會以刑警為唯一鼓勵對象，去年頒獎近500場、發出獎金達350萬，今年預計破500萬。彭久銘特別關注詐騙問題，每回破案頒獎必有詐騙案，破案難度高但刑責過輕，政府應正視並加強打擊。

「商而優則善（做善事）」。彭久銘強調，做公益與經營企業不同，須靠共識與傳承。協會作後盾，桃園刑警在緝毒、緝槍與打詐等領域破案率近年提升2倍，為社會治安注入正能量。