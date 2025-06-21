新科新屋哈蜜瓜王結果揭曉 清脆爽口肉質細緻

桃園市新屋哈蜜瓜節今於永安漁港漁市場熱鬧登場，同步舉行哈蜜瓜評鑑，評審依外觀、品質、甜度、口感及農藥檢測等面向進行專業評鑑及儀器檢測，共計19組農友參賽，選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名、優勝3名，及特別獎最甜蜜瓜王，最終由瓜農莊育富奪冠，而最甜蜜瓜王則由農友莊育聖抱回。

桃園市農業局長陳冠義表示，新屋區農業發展多元，有溫室有機蔬菜、哈蜜瓜、鵝肉等有口皆碑；其中，新屋哈蜜瓜種植面積約22公頃，種植面積逐年成長中，以香華品種為大宗，並帶動鄰近鄉鎮如觀音區、楊梅區等農民加入種植；農業局也提供補助款挹注新屋哈蜜瓜節舉辦，為帶動地方農業發展。

陳冠義說，哈蜜瓜屬高經濟作物，栽培季節以春作為主，生產期前後約50天，產期集中且單位面積生產量高。新屋區以種植香華為主，果肉較其他瓜品種細緻，口感特色完美融合脆甜與綿密，剛採收時果肉呈現清脆爽口，放置一段時間後，口感則轉柔軟綿密，且甜度明顯提升，直接食用或是製作甜品皆適合。