快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

年輕人不愛！「國民黨把自己當貴族」館長挺黨主席延選 揭2人是好人選

紙風車藝術卡車連2晚開進新竹 王婉諭籲連署守護家園

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影

紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚在新竹縣竹北市青山弘法宮精彩演出，吸引親子到場觀賞。時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車透過藝術卡車走遍各縣市鄉鎮，就是希望讓全台灣的孩子都有機會接觸藝文演出。

時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出，舞鈴劇場以傳統扯鈴結合舞蹈、音樂、燈光、多媒體，創造出全球獨一無二的現代視覺饗宴。此次演出劇碼「海洋之心」，帶領觀眾潛入深海，展開一場視覺與想像的奇幻旅程。

時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車劇團長期關注台灣孩子欣賞藝術權利，透過藝術卡車走遍各縣市鄉鎮，就是希望讓全台灣的孩子都有機會接觸藝文演出，豐富心靈。

王婉諭說，2年前她在新竹縣政府前邀請紙風車演出，當時有超過3千名大朋友、小朋友到場，共享難得的藝術饗宴。今天很高興能再次邀請紙風車到新竹，期盼將這份感動分享給更多人。

王婉諭也指出，作為母親與在新竹生根的家庭成員，深刻感受到新竹雖因科技業發展吸引大量年輕家庭移入，但在人口快速成長與生育率上升的同時，卻缺乏足夠建設與藝文生活空間。

王婉諭說，雖然新竹有豐富的科技與教育資源，但孩子的成長不能只有書本，還需要藝術、文化以及一個健康自由的環境，紙風車的巡演就是對社會最好的提醒，孩子的未來，需要我們用更多元的方式去呵護。

針對正進行中的竹二選區罷免連署，王婉諭表示，罷免不是情緒性的操作，當民意代表長期失職、背離民意，人民當然有責任站出來行使權利，新竹縣政府長期不作為，部分民意代表也未積極爭取新竹縣權益，幸福得來不易，因此呼籲大家：「為自己的幸福站出來」。

活動現場也有罷免團體，持續推動罷免林思銘第二階段補件。王婉諭呼籲，若身邊親友還沒簽下連署書，希望大家能站出來，共同守護這片美好土地，讓沒有為新竹權益著想、不適任的立委下架，讓更認真、更好的人來服務新竹。

時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，現場也推動保母托育資訊平台政策連署。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，現場也推動保母托育資訊平台政策連署。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，現場也推動罷免林思銘連署補件。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，現場也推動罷免林思銘連署補件。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影
時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出。記者黃羿馨／攝影

紙風車 王婉諭 新竹

延伸閱讀

指歐陽霆非法取得濫用個資 林思銘喊告：正義不能沉默

林思銘批灌水連署 罷團反擊：95%造假政黨有什麼資格

影／新竹罷免二階補件 林思銘控罷團連署灌水拚補件

新竹罷免案二階補件 林思銘控罷團連署灌水拚補件

相關新聞

新科新屋哈蜜瓜王結果揭曉 清脆爽口肉質細緻

桃園市新屋哈蜜瓜節今於永安漁港漁市場熱鬧登場，同步舉行哈蜜瓜評鑑，評審依外觀、品質、甜度、口感及農藥檢測等面向進行專業評...

紙風車藝術卡車連2晚開進新竹 王婉諭籲連署守護家園

紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚在新竹縣竹北市青山弘法宮精彩演出，吸引親子到場觀賞。時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車透過藝...

桃園綠竹筍迎產季 創意料理筍佐馬告水蜜桃沙拉獲獎

桃園市復興區綠竹筍評鑑今登場，共計82組參賽，由專業評審從外觀、色澤、香氣、脆甜口感多重面向為評分依據，最終由農友邱進摘...

苗栗市樂活盃木球賽今開打 台灣自創球類運動推廣至全球

苗栗市樂活盃木球嘉年華今天上午在縣立體育場開打，來自全台各地木球運動的老少愛好者近200人參賽，分為9組競技，以球會友。...

全家有賣！苗栗西湖冰薯成功打入連鎖超商

苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品...

樂天桃園棒球場外人行道停機車遭轟 體育局解釋：尚無違反規定

中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。