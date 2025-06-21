紙風車藝術卡車連2晚開進新竹 王婉諭籲連署守護家園

紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚在新竹縣竹北市青山弘法宮精彩演出，吸引親子到場觀賞。時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車透過藝術卡車走遍各縣市鄉鎮，就是希望讓全台灣的孩子都有機會接觸藝文演出。

時代力量邀請世界級的表演團隊舞鈴劇場，本周末連續2晚在新竹演出，舞鈴劇場以傳統扯鈴結合舞蹈、音樂、燈光、多媒體，創造出全球獨一無二的現代視覺饗宴。此次演出劇碼「海洋之心」，帶領觀眾潛入深海，展開一場視覺與想像的奇幻旅程。

時代力量黨主席王婉諭表示，紙風車劇團長期關注台灣孩子欣賞藝術權利，透過藝術卡車走遍各縣市鄉鎮，就是希望讓全台灣的孩子都有機會接觸藝文演出，豐富心靈。

王婉諭說，2年前她在新竹縣政府前邀請紙風車演出，當時有超過3千名大朋友、小朋友到場，共享難得的藝術饗宴。今天很高興能再次邀請紙風車到新竹，期盼將這份感動分享給更多人。

王婉諭也指出，作為母親與在新竹生根的家庭成員，深刻感受到新竹雖因科技業發展吸引大量年輕家庭移入，但在人口快速成長與生育率上升的同時，卻缺乏足夠建設與藝文生活空間。

王婉諭說，雖然新竹有豐富的科技與教育資源，但孩子的成長不能只有書本，還需要藝術、文化以及一個健康自由的環境，紙風車的巡演就是對社會最好的提醒，孩子的未來，需要我們用更多元的方式去呵護。

針對正進行中的竹二選區罷免連署，王婉諭表示，罷免不是情緒性的操作，當民意代表長期失職、背離民意，人民當然有責任站出來行使權利，新竹縣政府長期不作為，部分民意代表也未積極爭取新竹縣權益，幸福得來不易，因此呼籲大家：「為自己的幸福站出來」。