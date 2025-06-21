桃園綠竹筍迎產季 創意料理筍佐馬告水蜜桃沙拉獲獎

桃園市復興區綠竹筍評鑑今登場，共計82組參賽，由專業評審從外觀、色澤、香氣、脆甜口感多重面向為評分依據，最終由農友邱進摘下綠竹筍王寶座。此外，竹筍創意料理競賽也同步登場，共計吸引15組參賽，由選手簡偉帆以「綠竹筍竹子麵包佐綠竹筍馬告水蜜桃沙拉」榮獲最佳綠竹筍料理大師金質獎。

桃園市農業局長陳冠義表示，復興區114年度竹產業推廣系列活動從4月起跑，採筍體驗、馬拉松賽事搶先於4月登場，竹藝造景比賽於5月接續登場，緊接著就是6月綠竹筍評鑑，市府也補助經費支持復興區竹產業系列活動，多面向提升在地竹筍產業能見度，呈現竹產業多元價值。