苗栗市樂活盃木球賽今開打 台灣自創球類運動推廣至全球

苗栗市樂活盃木球嘉年華今天上午在縣立體育場開打，來自全台各地木球運動的老少愛好者近200人參賽，分為9組競技，以球會友。木球運動是台灣自創的球類運動，如今已推廣至全球，也被視為平民化的高爾夫球，「可一桿走天下」。

木球運動在苗栗也算是強項，去年全中運苗栗獲得3金3銀3銅佳績，今年大倫國中胡序綸在全中運也奪金。

苗栗副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠及縣議員楊明燁、徐筱菁等人上午參加木球賽開幕典禮並「開球」，同時頒獎給今天比賽優勝者及參加國際賽表現優異的選手。

苗栗縣體育會木球委員會總幹事彭富雄表示，木球運動是台灣自創的球類運動，當年一群中小企業主打完高爾夫球後，餐敘時提及如何讓高爾夫球運動能平民化、接地氣，也因此催生了木球運動，如今世界上已有54個國家推廣，並有亞洲盃、世界盃賽事，其中泰國的運作最積極。

他表示，國內的木球運動多在操場或有草皮的場地辦理木球賽，香港則是利用高爾夫球場來推廣木球。打高爾夫球為因應不同地形需要13支球桿，但木球只要一支球桿即可走天下，是老少咸宜的球類運動，新北市在一些類似河濱公園的場地都有專屬的木球場。

今天比賽分長青男、女組；社會男、女組；國中男、女組及國小男、女組，另外國小三年級以下學童可參加國小體驗組。