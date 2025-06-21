快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

全家有賣！苗栗西湖冰薯成功打入連鎖超商

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線，實現苗栗農產品進軍全國市場的新突破。

縣府農業處表示，「西湖冰薯」透過-18°C急凍保鮮技術，全程無添加物，甜軟Q彈，並通過產銷履歷驗證，符合現代消費者對健康與食品安全的雙重期待；玉美生技看好市場潛力，已連續下單兩批，每批1.5公噸，顯示市場需求穩定成長。

縣府強調，感謝農業部農村發展及水土保持署的經費支持，縣府將持續輔導更多農村再生社區的優質農產品進入市場流通，活化農村經濟，並吸引青年返鄉，為苗栗農村注入永續發展新動能。

「豐味苗栗」相關資訊可至FB「苗栗休閒農業趴趴走」、「農民栗」或IG「豐味苗栗」查詢。

苗栗休閒農業趴趴走FB專頁https://www.facebook.com/mlagritourism

農民栗FB專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=100068930390541

苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線。圖／苗栗縣政府提供

農業處 產銷履歷 生技

延伸閱讀

49歲婦車禍後「裝病詐保」遭起訴 檢警從社群AI美照揪線索

大湖薑麻園社區捐贈消防泵浦車 苗栗公私協力守護地方

苗栗考察團赴澳洲取經 鍾東錦：辦好2027燈會是首要任務

苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

相關新聞

台南市第二家好市多落腳生產路？議員緊盯市府說明進度

台南傳出將要有第二間好市多，地點落在生產路上，地方關注議員也緊盯進度，傳出的地點是東區商四用地，財稅局說明，該用地為台糖...

全家有賣！苗栗西湖冰薯成功打入連鎖超商

苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品...

樂天桃園棒球場外人行道停機車遭轟 體育局解釋：尚無違反規定

中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人...

推公共運輸普及 桃園喊話中央多合作

交通部昨公布「113年日常使用運具調查」，提及TPASS上路後，北北基公共運輸市占率表現最佳，桃園位居第四，高雄第五；桃...

新竹國際動漫節28日登場 市府推「住1晚玩2天」優惠專案

新竹市漫人祭「2025新竹國際動漫節」將於6月28日至29日在新竹市立體育館盛大登場。市府集結旅宿業者、美食與文化觀光資...

消防員勤務高壓易痠痛 竹市消防局請來視障按摩助紓壓

消防人員長期處於高壓勤務環境，為關懷其身心健康，同時支持身心障礙者就業，新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。