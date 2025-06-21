全家有賣！苗栗西湖冰薯成功打入連鎖超商

苗栗縣政府農業處推動「豐味苗栗」品牌，縣內的西湖冰薯經縣府媒合，獲得玉美生技採購，也順利進入全家便利商店履歷地瓜沙拉產品線，實現苗栗農產品進軍全國市場的新突破。

縣府農業處表示，「西湖冰薯」透過-18°C急凍保鮮技術，全程無添加物，甜軟Q彈，並通過產銷履歷驗證，符合現代消費者對健康與食品安全的雙重期待；玉美生技看好市場潛力，已連續下單兩批，每批1.5公噸，顯示市場需求穩定成長。

縣府強調，感謝農業部農村發展及水土保持署的經費支持，縣府將持續輔導更多農村再生社區的優質農產品進入市場流通，活化農村經濟，並吸引青年返鄉，為苗栗農村注入永續發展新動能。

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