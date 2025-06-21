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樂天桃園棒球場外人行道停機車遭轟 體育局解釋：尚無違反規定

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供
中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供

中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。體育局回應，該人行道有退縮，且設有公眾通行空間禁止停車告示牌，於通行空間外開放特定時段臨時停放機車用，尚無違反相關規定，將加強督導。

有民眾投訴樂天桃園棒球場及桃園青埔球場旁的文康二路人行道，行人空間停滿汽機車，體育局更發公文讓機車停放，造成行人走在車道上。民眾認為該廣場可能是體育局管轄，但該處按都市計畫必須退縮至少3.5公尺以上給人通行，桃園市交通局也因此設置「公眾通行空間」禁止停車的告示牌。

公文更寫下，體育局同意於職棒賽事期間開放臨時停放機車，開放時間為是日賽事開始前4小時至結束後2小時，並請樂天公司公司善盡現場管理責任，確實規畫停車區域及保留人行道空間，以維人車安全。

投訴民眾建議退縮3.5公尺內的空間不得停車（自人行道邊界算起），其餘請樂天球團善盡管理責任，體育局也要監督。應該加強宣導民眾至附近的桃園會展中心、文智及機捷A19桃園體育園區站停車場停車。

體育局回應，樂天桃園棒球場含周邊園區，目前由體育局依促進民間參與公共建設法，委託台灣樂天運動育樂股份有限公司營運管理。經查土地坐落於高速鐵路桃園車站特定區計畫內，依其土地使用分區管制要點規定，該路段臨20公尺以下計畫道路部分，已退縮至少3.5公尺且含植栽綠化空間供人行步道使用，並設有公眾通行空間禁止停車告示牌，於通行空間外開放特定時段臨時停放機車用，尚無違反相關規定。

體育局說，將督請樂天公司善盡現場管理責任，確實規畫停車區域及保留人行道空間，並禁止汽車停放，以維人車安全。

中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供
中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供
中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供
中華職棒球季現正熱烈開打中，許多球迷爭相前往支持，不過樂天桃園棒球場旁文康二路上人行道，卻在球季時停滿機車，遭民眾質疑人行道應該留給民眾走路，且體育局還發公文同意停放。圖／民眾提供

體育 樂天 棒球場 桃園 人行道

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