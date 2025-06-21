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推公共運輸普及 桃園喊話中央多合作

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
推動公共運輸普及，桃園市政府向中央喊話，期待一起努力合作。本報資料照片
推動公共運輸普及，桃園市政府向中央喊話，期待一起努力合作。本報資料照片

交通部昨公布「113年日常使用運具調查」，提及TPASS上路後，北北基公共運輸市占率表現最佳，桃園位居第四，高雄第五；桃園市政府對此表示，若以成長幅度看，桃園位居全國之冠，私人運具比例下降也是全國最多，將持續推動公共運輸建設與整合。

交通部指出，中央投入巨額補助全台22縣市推TPASS方案，台北公共運輸市占率以38.3%居全國之冠，其次是基隆33.4%，新北29%位居第三，桃園12.9%第四，10.2%第五。

桃園市府則指出，桃園近年積極強化公共運輸系統，包括捷運建設、公車接駁轉乘、YouBike站點增設等。

市府強調，TPASS的政策核心不只是票價優惠，而是促進大眾運輸「可及性、便利性與信賴度」的全面提升。以桃捷為例，機捷111年疫情期間運量驟減，推出TPASS後，桃捷透過調整間距、增開班次與閘道動線優化，運量大幅提升，2022年僅1716萬餘人次，2024年有4189萬餘人次。另外，軌道建設有綠線興建中，公車透過受訓即就業補充了150名司機，發車準點率也從79%提升至95%，提升民眾搭乘意願。

桃園也向中央提出多種有利於提升大眾運輸的具體建議，包括公車駕駛受訓即就業、開放雙層巴士上國道、僑生參與公車駕駛招募與培訓機制等。

市府表示，未來將持續精進，今年7月起新世代電動公車136輛將陸續上路，同時會導入AI演算法與Google Map，提升公車預估到站準確性，期待中央與地方一起努力，解決公共運能不足的問題，從制度面提升整體公共運輸的體質，也盼在TPASS政策基礎上，持續與中央合作，打造更便利的生活圈交通體系，逐步邁向更低碳、更友善的運輸環境。

桃園 公車駕駛 公共運輸

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