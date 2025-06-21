新竹國際動漫節28日登場 市府推「住1晚玩2天」優惠專案

新竹市漫人祭「2025新竹國際動漫節」將於6月28日至29日在新竹市立體育館盛大登場。市府集結旅宿業者、美食與文化觀光資源，推出旅宿專案、城市解謎任務與觀光巴士，邀請全台動漫迷來竹市「住一晚、玩兩天」。

新竹市代理市長邱臣遠指出，配合為期兩天的漫人祭活動，市府推出2天1夜的推薦遊程，民眾白天可至市立體育館參與漫人祭活動，夜宿市區合作旅宿，翌日可搭乘觀光巴士「舊城巡禮線」，暢遊新竹公園、東門城、玻璃工藝博物館與城隍廟等文化景點，感受舊城區的歷史風貌與人文底蘊。

新竹市城銷處表示，為吸引更多旅客留宿新竹，市府特別與迎曦飯店、暐順和選旅、新竹福華大飯店、大道城飯店、城市花園汽車旅館、達龍商旅等6間旅宿業者合作，於6月27日至29日期間推出限定優惠專案。凡入住指定旅宿，不僅享有專屬折扣，還能獲得「漫人祭」限量好禮兌換券，可於主場館服務台兌換專屬周邊，數量有限、送完為止。