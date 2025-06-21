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消防員勤務高壓易痠痛 竹市消防局請來視障按摩助紓壓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服務」，由專業視障按摩師為全體消防員提供每人30分鐘的肩頸放鬆按摩。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服務」，由專業視障按摩師為全體消防員提供每人30分鐘的肩頸放鬆按摩。圖／新竹市消防局提供

消防人員長期處於高壓勤務環境，為關懷其身心健康，同時支持身心障礙者就業，新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服務」，雇請專業視障按摩師為全體消防員提供每人30分鐘免費肩頸放鬆按摩，協助舒緩勤務造成的身體疲勞與肌肉緊繃。

新竹市代理市長邱臣遠指出，消防人員長期處於突發、高壓與高風險的工作環境，需隨時待命應變，時常產生肌肉痠痛、睡眠障礙與慢性疲勞等情形。消防局近年推動職場健康與心理支持措施，這場紓壓活動即是實踐「健康職場」理念的具體行動之一。

新竹市消防局表示，這次合作的視障按摩團體，為在地具多年專業經驗並獲政府立案支持性就業單位，長期投入按摩與復健服務，致力協助視障者發揮所長、穩定就業。參與活動的消防員分享，這樣的活動就像是一場溫暖的補給，讓大家能以更健康的身心狀態投入每一場勤務，守護市民安全。

消防局指出，結合視障按摩團體舉辦員工健康活動，不僅是深化職場健康促進政策的實質作為，更體現機關在推動社會共融與多元就業支持上的積極角色。透過這樣的互動交流，消防員獲得實質照顧，視障朋友則能展現專業、參與社會，彼此互助、共創價值，實現雙向正向循環的良善關係。

消防局表示，未來將持續以「安全守護者，也要被守護」為理念，推動更多元的員工關懷與健康促進措施，致力打造具人性關懷、支持力與永續發展的優質工作環境，讓每一位堅守崗位的消防人員都能獲得充分的身心照顧。

新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服務」，由專業視障按摩師為全體消防員提供每人30分鐘的肩頸放鬆按摩。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局攜手視障按摩團體辦理「肩頸健康甦活服務」，由專業視障按摩師為全體消防員提供每人30分鐘的肩頸放鬆按摩。圖／新竹市消防局提供

視障者 新竹 按摩

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