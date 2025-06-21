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台南市第二家好市多落腳生產路？議員緊盯市府說明進度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
外界傳出台南市將有第二家美式大型商好市多場進駐，地點是在生產路的東區商四用地。圖／台南市議員蔡筱薇提供
外界傳出台南市將有第二家美式大型商好市多場進駐，地點是在生產路的東區商四用地。圖／台南市議員蔡筱薇提供

台南傳出將要有第二間好市多，地點落在生產路上，地方關注議員也緊盯進度，傳出的地點是東區商四用地，財稅局說明，該用地為台糖公司所有，目前由市府租用後公開招商，並已上網公告，等標期至7月25日止，符合資格的廠商皆可參與投標，市府「審慎樂觀期待」，盼藉此引進多元商業模式，填補東區大型商業空間的缺口

此外，同一地段位於南台南副都心核心區域的台南市運動藝文休閒園區BOT案也備受關注。財稅局指出，該案已於召開第二次可行性評估報告審查會議，待報告核定通過後，將進行後續先期規劃作業，預計7月公告招商，此案結合運動、藝文及休閒機能，未來可望成為東區新地標，也將帶動整體副都心區塊的發展與就業機

市議員蔡筱薇指出，東區南台南副都心與竹篙厝地區潛力無窮，伴隨人口數逐漸提升，應積極導入民間資源與大型商業設施，另也要超前部署規劃社區型圖書館及特色公園等，帶動區域發展、提升市民生活便利性。

蔡筱薇說，公共設施資源也要同時盤點，政府委外經營的標案內容能納入敦親睦鄰的構想，包含圖書館、地方特色公園等公共設施設置，不僅能有效減輕政府財政負擔，也能讓企業在參與開發的同時實踐企業社會責任，與在地共榮共好。

蔡筱薇強調，招商引資是城市成長的關鍵，不僅能提高公共資產效益，更能引導民間投資聚焦於城市發展，呼籲市府應持續以開放態度推動與民間合作，讓竹篙厝與南台南副都心真正成為現代化新聚落。

東區 圖書館 台南

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