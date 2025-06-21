屢傳樹倒釀死傷...路樹投保「同市不同命」 桃園民代籲統一

桃園有11萬棵路樹分布各地，由於權責單位不同，有的投保公共意外險加天災險，颱風樹倒釀死傷都理賠，但也有單位經費拮据，連基本的公共意外險都沒有；同市不同命，民代建議市府統一投保，但養工處表示量體太大也會降低承保意願，實務運作有難度，會先建議各公所編足明年經費各自投保。

民進黨議員王珮毓指出，桃園路樹眾多，管養權責複雜，15公尺以上道路歸養工處管，15公尺以下由各區公所負責，省道則是公路局委由區公所幫忙，保險各自負責，導致各地投保項目不盡相同，有些地方因經費不足，甚至沒有投保，對民眾安全保障影響甚大。

王珮毓認為，桃園2023年小犬颱風期間傳路樹壓死人情事，台中近日也傳路樹壓死大學生事件，保障問題應該被重視。同樣是道路，安全保障與權益不應該存在落差，市府應該統一作法，拉高投保單位層級，而不是讓各公所各自處理，否則經費拮据的行政區恐無法給足民眾安全。

據查，桃園只有養工處負責的路樹投報公共意外險跟天災險，每年花費約240萬元，桃園、中壢、八德的路樹只有公共意外險，平鎮、龍潭、楊梅等地則找不到保險公司承保。