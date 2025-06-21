關注長者生活 桃園老人文康日照中心再+1

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，今舉行啟用典禮。圖／桃園市政府提供
桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，今舉行啟用典禮。圖／桃園市政府提供

桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，一樓設有老人文康中心與日照中心，二樓則規畫為市民活動空間及里辦公處，未來可作為社區關懷據點、健康促進課程及技藝班隊等活動使用，今舉行啟用典禮。

桃園市長張善政今出席啟用典禮，並分別至元生社區長照機構及兩處市民活動中心與里民互動，了解空間應用情形。

張表示，感謝各級民代共同支持促成元生社福館順利興建、落成啟用，元生社福館同時規畫設置中原里及興華里市民活動中心，歡迎鄉親善加利用，市府也將持續尋覓合適場地，完善各里活動空間，滿足市民集會與社區發展需求。

中壢區公所表示，元生社福館位於元生公園內，工程總經費約9152萬元，由市府編列預算及中央前瞻基礎建設計畫補助，總樓地板面積約586坪，為地上兩層建築，整體設計尊重公園原有環境，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，並設置開放式屋頂平台，延伸公園空間。

中壢區公所指出，市府持續推動各區活動中心建設，其中中壢區中央及興南市民活動中心預計於今年度落成，明年則有三中老街市民活動中心、公四公園興福市民活動中心、馬祖新村龍德市民活動中心，及中原文創園區忠義市民活動中心等設施將陸續完工，提供市民更多元便利的公共活動空間。

桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，今舉行啟用典禮。圖／桃園市政府提供
桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，今舉行啟用典禮。圖／桃園市政府提供

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