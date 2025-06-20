高齡化來臨 桃園推社區安居共享幫助長者就地照顧

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（右3）今前往視察「中壢區114年度社區安居 共享好生活計畫」。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（右3）今前往視察「中壢區114年度社區安居 共享好生活計畫」。圖／桃園市政府提供

桃園市社區安居共享好生活計畫，主要目標為培力各公寓大廈管理組織善用社區完善的公共空間，結合社會資源、志工人力與鄰里互助力量，共同協力照顧當地長輩

桃園市長張善政今前往視察「中壢區114年度社區安居 共享好生活計畫」表示，由中壢區公所率先發起的「社區安居 共享好生活」計畫，目前已成功推動15處據點，獲得社區居民熱烈回響，期盼此成功模式擴大推廣至桃園其他各區，讓更多社區長輩都能就近獲得妥善照顧。

張指出，隨著高齡人口逐漸增加，與其讓長輩特地前往指定地點接受服務，不如將關懷據點設置於社區內，不僅更加方便、也更貼近長輩們的生活，期許民政局能與桃園各里的里長合作，將「社區安居 共享好生活」計畫經驗擴展至桃園各區，實踐在地照顧、就近服務的目標，打造桃園成為高齡友善、宜居的城市。

民政局表示，「社區安居 共享好生活」計畫主要目標為培力各公寓大廈管理組織善用社區完善的公共空間，結合社會資源、志工人力與鄰里互助力量，共同協力照顧當地長輩。同時，該計畫也將公寓大廈、社會住宅納入社區互助夥伴行列，與市府攜手建構友善的高齡照護環境，讓社區長輩得以「在地安養，在地樂活」。

未來市府也以中壢區為起點，與更多社區合作，共同讓桃園成為「社區樂安居、共享好生活」的幸福城市。

桃園市長張善政（二排右1）今前往視察「中壢區114年度社區安居 共享好生活計畫」。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（二排右1）今前往視察「中壢區114年度社區安居 共享好生活計畫」。圖／桃園市政府提供

長輩 公寓

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