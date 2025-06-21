聽新聞
0:00 / 0:00

大雨就淹 竹市港南重劃區改善排水

聯合報／ 記者黃羿馨江良誠／連線報導
新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易有積水，經民代反映，市府已核定經費改善。圖／新竹市議員林盈徹提供
新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易有積水，經民代反映，市府已核定經費改善。圖／新竹市議員林盈徹提供

新竹市港南重劃區部分路段強降雨時常淹水，環境髒亂孳生蟲鼠，居民苦不堪言，經民代反映；市府回應，已挹注189萬元改善，未來擴大檢視，徹底解決問題。

另外，南投縣貓羅溪去年凱米颱風來襲時曾傳淹水，近日汛期將至，民眾發現該河川行水區雜草叢生，擔心影響行水效率，重演去年災情；縣府表示，已依權責函請水利署檢討防洪標準，目前沿岸仍有淹水可能，請民眾多加提防。

港南重劃區位於水災危險潛勢地區，目前約有654戶，人口近2000名。新竹市議員林盈徹指出，港南重劃區不只道路積淹水，水甚至會從室內排水孔倒灌進民眾住家，滿地泥濘與難聞氣味讓住戶困擾不已。

新竹市政府表示，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，確有部分路段在強降雨時易積淹水，已核定香山區公所189萬元，改善港南三街、海埔三街和海浦五街周邊排水系統；香山區公所則表示，改善工作已於5月完工，目前還在觀察，未來將持續檢視排水設施，逐步改善。

南投縣議員張秀枝關心貓羅溪排水問題，建議縣府督促水利署盡速清除雜草，視情況設攔砂壩；南投副縣長王瑞德指貓羅溪淹水主因豪雨期間內水排不出去，已函請水利署第三河川分屬檢討防洪斷面是否達百年防洪標準，而縣府「外轆排水治理工程」滯洪池已取得多數地主同意，未來大型抽水站設置後，有利整體排水效力。

王瑞德也說，颱風季應避免將車停在貓羅溪畔高架橋下，或長時間居住於防汛道路沿線農舍，雖有堤防保護，但若遇短時強降雨，仍有淹水風險，務必提高警覺。

新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易積水，經民代反映，市府已核定經費改善。圖／新竹市議員林盈徹提供
新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易積水，經民代反映，市府已核定經費改善。圖／新竹市議員林盈徹提供
新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易有積水，目前核定香山區公所189萬元經費改善排水。圖／新竹市政府提供
新竹市港南重劃區部分路段在強降雨時易有積水，目前核定香山區公所189萬元經費改善排水。圖／新竹市政府提供

颱風 重劃區 淹水 新竹 排水溝 強降雨 南投

延伸閱讀

竹市港南重劃區逢雨水溝臭水倒灌 市府投189萬完成改善

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

賴總統：充實消防量能經費285億 導入 AI 管理系統

內水排不出去才最可怕 南投議員促設抽水站應戰颱風

相關新聞

桃園修訂土石方自治條例遭質疑適法性 議會退回

桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例，加強收置土石方處理廠與暫收場所定義，規定未來要從暫收場運出暫收物要提計畫書，但...

大雨就淹 竹市港南重劃區改善排水

新竹市港南重劃區部分路段強降雨時常淹水，環境髒亂孳生蟲鼠，居民苦不堪言，經民代反映；市府回應，已挹注189萬元改善，未來...

關注長者生活 桃園老人文康日照中心再+1

桃園市中壢元生社福館-中原及興華市民活動中心，共有2層建築，一樓設有老人文康中心與日照中心，二樓則規畫為市民活動空間及里...

高齡化來臨 桃園推社區安居共享幫助長者就地照顧

桃園市社區安居共享好生活計畫，主要目標為培力各公寓大廈管理組織善用社區完善的公共空間，結合社會資源、志工人力與鄰里互助力...

苗栗縣推動客語蟬聯七連霸佳績 客委會頒獎肯定

行政院客委會下午在屏東六堆客家文化園區舉辦113年度推動「客語為通行語」績優單位表揚典禮，苗栗縣文化觀光局長林彥甫及頭屋...

樂天女孩啦啦隊筠熹任桃園反毒大使 卉妮、宋宋助陣

桃園市衛生局為提升民眾對毒品危害的警覺與認知，今天下午邀請職棒「樂天女孩」人氣啦啦隊成員筠熹擔任反毒大使，同隊的卉妮、宋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。