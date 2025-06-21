大雨就淹 竹市港南重劃區改善排水

新竹市港南重劃區部分路段強降雨時常淹水，環境髒亂孳生蟲鼠，居民苦不堪言，經民代反映；市府回應，已挹注189萬元改善，未來擴大檢視，徹底解決問題。

另外，南投縣貓羅溪去年凱米颱風來襲時曾傳淹水，近日汛期將至，民眾發現該河川行水區雜草叢生，擔心影響行水效率，重演去年災情；縣府表示，已依權責函請水利署檢討防洪標準，目前沿岸仍有淹水可能，請民眾多加提防。

港南重劃區位於水災危險潛勢地區，目前約有654戶，人口近2000名。新竹市議員林盈徹指出，港南重劃區不只道路積淹水，水甚至會從室內排水孔倒灌進民眾住家，滿地泥濘與難聞氣味讓住戶困擾不已。

新竹市政府表示，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，確有部分路段在強降雨時易積淹水，已核定香山區公所189萬元，改善港南三街、海埔三街和海浦五街周邊排水系統；香山區公所則表示，改善工作已於5月完工，目前還在觀察，未來將持續檢視排水設施，逐步改善。

南投縣議員張秀枝關心貓羅溪排水問題，建議縣府督促水利署盡速清除雜草，視情況設攔砂壩；南投副縣長王瑞德指貓羅溪淹水主因豪雨期間內水排不出去，已函請水利署第三河川分屬檢討防洪斷面是否達百年防洪標準，而縣府「外轆排水治理工程」滯洪池已取得多數地主同意，未來大型抽水站設置後，有利整體排水效力。

王瑞德也說，颱風季應避免將車停在貓羅溪畔高架橋下，或長時間居住於防汛道路沿線農舍，雖有堤防保護，但若遇短時強降雨，仍有淹水風險，務必提高警覺。