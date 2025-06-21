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桃園修訂土石方自治條例遭質疑適法性 議會退回

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例疑適法性有問題，昨被桃園市議會退回。記者陳俊智／攝影
桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例疑適法性有問題，昨被桃園市議會退回。記者陳俊智／攝影

桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例，加強收置土石方處理廠與暫收場所定義，規定未來要從暫收場運出暫收物要提計畫書，但議員舒翠玲對現行條文有疑義，質疑此次修法合理性；桃園市議會昨討論三讀議案，決議退回此案。

舒翠玲指出，桃園市議會2019年12月20日曾經修訂桃園市營建剩餘土石方管理自治條例，經大會三讀，也送行政院核備，但修正法案一直壓在市府，從來沒有公布過，而此次市府修法，用的也是2016年修訂版本，「非常荒唐」。

舒翠玲表示，立法機關通過的法案，經行政院核定，地方政府一定要公告實施。2019年修正條文強化對違法土石方業者的規範與罰則，竟然沒公告，此情可能不只瀆職，還可能構成圖利。這是桃園市政府沒有依法行政的惡例，市府政風處應啟動調查。

舒翠玲動議退回土石方管理自治條例修正案，經大會主席詢問在場其他議員意見，全案最終退回，待市府釐清相關爭議，9月再送臨時會審查。

桃園市法務局表示，地方自治條例經上級行政機關核定後，地方政府應於30內公布，若市府未公布，應由核定機關代公布。2019年修法版本因無市府公布或行政院代公布，生效程序欠完備，市府使用原本條例並無違法疑慮。

桃園市都發局則說，2019年修法版本經過中央核定後，核定函附帶中央意見，內容略指部分條文不符地方制度法，甚至與個資法、營業秘密法有衝突，為避免爭議條文引發爭訟，所以暫緩發布。

議員 舒翠玲 桃園

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