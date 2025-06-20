苗栗縣推動客語蟬聯七連霸佳績 客委會頒獎肯定

行政院客委會下午在屏東六堆客家文化園區舉辦113年度推動「客語為通行語」績優單位表揚典禮，苗栗縣文化觀光局長林彥甫及頭屋鄉長徐鑫榮等人出席領獎，苗栗縣這次有縣府及頭屋鄉公所等14個單位獲獎，總獎勵金1860萬，得獎數及獎勵金都為全國第一，成績亮眼。

客委會日前公布113年度推動客語為通行語績優單位，縣府獲客委會肯定，為縣市府組唯一優等縣市，蟬聯七連霸（包含106至107年推動客語整體發展、108至113年推動客語為通行語）。鄉鎮市區公所組，頭屋榮獲特優，公館、三灣、苗栗、頭份、三義、獅潭、西湖榮獲優等，造橋、卓蘭、南庄、後龍榮獲佳等，其中後龍鎮雖為海線地區，繼去年首次上榜後今年也維持佳績，值得鼓勵，另外，銅鑼鄉獲進步獎肯定。

文觀局長林彥甫表示，很高興能代表苗栗縣政府上台領取全國唯一獲優等的縣市獎項，感謝客委會肯定及縣內公私部門協力，讓苗栗縣連續7年獲全國最高佳績表現；公所獲獎，「煞猛講客 苗栗盡湛斗」。

林彥甫說，苗栗縣客家人口約占62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣長鍾東錦帶領縣府團隊及公所，都會責無旁貸努力復振客語並提升客家文化能見度，不要讓客家文化、客家語言在這一代人的手上流失，縣府未來將配合客委會政策，以跨局處合作、公私協力方式，營造客語友善環境、提高客語能力認證通過率及輔導民間提供客語服務等，讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」，打造靚靚客家苗栗。