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樂天女孩啦啦隊筠熹任桃園反毒大使 卉妮、宋宋助陣

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府反毒諮詢專線邀來樂天啦啦隊宣傳。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府反毒諮詢專線邀來樂天啦啦隊宣傳。記者鄭國樑／攝影

桃園衛生局為提升民眾對毒品危害的警覺與認知，今天下午邀請職棒「樂天女孩」人氣啦啦隊成員筠熹擔任反毒大使，同隊的卉妮、宋宋也到場助陣，與市警局、桃園地檢署一起宣傳「用毒防專線開路—不讓毒品得分」，同時公布毒品危害防制中心24小時免費諮詢專0800770885。

宣傳活動在衛生局舉行，並首度公開播放筠熹主演的反毒宣導短片，影片以MBTI人格設定出發，創意呈現「I人」、「E人」如何成為「反毒人」，透過筠熹青春活力的形象，傳遞藥物成癮是大腦生病，主動尋求協助才是真正的勇敢的理念，呼籲民眾正視毒品問題、關心身邊親友。影片將於活動後於毒防中心、桃園火車站、電影院等人潮聚集場域進行廣泛宣傳播送，期望提升社會大眾對戒癮資源的了解與使用率。

衛生局表示，0800770885專線的力量，其實就在日常生活中真實上演。不久前，一位王小姐焦急來電，表示弟弟長期施用海洛因，雖曾接受美沙冬替代療法，但未能持續堅持治療並再度復用，讓全家陷入無助與疲憊。

王小姐在無計可施之際撥打了毒防中心諮詢專線，專線人員建議協助弟弟回診討論後續療程，針對王小姐關心的住院與中途之家選項，也即時提供合適的醫療與社福資源；雖然是否住院仍須醫師評估，但透過中途之家可暫時隔離原有環境、降低再度復用風險，讓家屬看到一線曙光。

衛生局長賈蔚表示，毒品問題不僅侵害個人健康，更破壞家庭與社會的穩定，面對毒品日益多樣及施用方式隱性化的趨勢，桃園市府整合跨局處資源，從教育預防、社區宣導，到心理輔導及醫療轉介，打造全方位防制體系。毒品危害防制中心及0800770885諮詢專線由專業團隊提供醫療資源、心理支持、社福轉介等專業多元協助，陪伴每一位有需要的人在毒品陰影下尋找希望。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衛生局 毒品 桃園

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