快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

自治條例三讀送核備卻未公告 民代質疑桃市府官員瀆職

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例的適法性被議員質疑，今在議會討論三讀議案時被退回。記者陳俊智／攝影
桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例的適法性被議員質疑，今在議會討論三讀議案時被退回。記者陳俊智／攝影

桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例，加強收置土石方處理廠與暫收場所定義，規定未來要從暫收場運出暫收物要提計畫書，但議員舒翠玲對現行條文有疑義，質疑此次修法合理性；桃園市議會今討論三讀議案，最終決議退回此案。

舒翠玲指出，桃園市議會2019年12月20日曾經修訂桃園市營建剩餘土石方管理自治條例，經大會三讀，也送行政院核備，但修正法案一直壓在市府，從來沒有公布過，而此次市府修法，用的也是2016年修訂版本，「這是非常荒唐的事」。

「市府作法違反憲法三權分立機制！」舒翠玲表示，立法機關通過的法案，經行政院核定，地方政府一定要發布。2019年修正條文強化對違法土石方業者的規範與罰則，竟然沒有公告實施，這個可能不只涉及瀆職，還可能構成圖利，有必要查清楚當初卡在哪個環節沒公告。這是桃園市政府沒有依法行政的惡例，市府政風處應啟動調查，並將案子送到監察院。

桃園市法務局表示，地方自治條例經上級行政機關核定後，地方政府應於30內公布，若市府未公布，應由核定機關代公布。2019年修法版本因無市府公布或行政院代公布，生效程序欠完備，市府使用原本條例並無違法疑慮。

桃園市都發局表示，2019年修法版本經中央核定後，核定函附帶中央意見，內容略指部分條文不符地方制度法，甚至與個資法、營業秘密法有衝突，為避免爭議條文引發爭訟，所以暫緩發布。

桃園市議會今討論三讀議案，舒翠玲動議退回土石方管理自治條例修正案，經大會主席詢問在場所有議員意見，多人附議，無人反對，全案最終退回，待相關爭議釐清，9月臨時會再審。

舒翠玲 桃園 修法

延伸閱讀

補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

首例！桃園公寓大廈須撥5%做公安基金 最快年底上路

平溪天燈一個月放五萬盞亂象叢生 侯友宜也看不下去

立委辦座談一紙公文就要學校給公假 桃市議員：合理嗎

相關新聞

樂天女孩啦啦隊筠熹任桃園反毒大使 卉妮、宋宋助陣

桃園市衛生局為提升民眾對毒品危害的警覺與認知，今天下午邀請職棒「樂天女孩」人氣啦啦隊成員筠熹擔任反毒大使，同隊的卉妮、宋...

自治條例三讀送核備卻未公告 民代質疑桃市府官員瀆職

桃園市政府修訂營建剩餘土石方管理自治條例，加強收置土石方處理廠與暫收場所定義，規定未來要從暫收場運出暫收物要提計畫書，但...

大湖薑麻園社區捐贈消防泵浦車 苗栗公私協力守護地方

苗栗縣大湖鄉薑麻園社區發展協會捐贈縣府消防泵浦車典禮今天上午在聖衡宮舉辦，縣長鍾東錦感謝薑麻園社區長期推動農村再造及青年...

桃園66橋下活化空間利用 2活動中心預計8月啟用

桃園市平鎮區66快速道路橋下空間，地方民代一直都希望多加利用活化，平鎮區新貴里、北貴里、北富里及南勢里鄰台66空間，由公...

苗栗考察團赴澳洲取經 鍾東錦：辦好2027燈會是首要任務

苗栗2027年將再度接辦台灣燈會，縣府各局處組成的考察團赴澳洲取經，觀摩雪梨國際燈節，汲取澳洲在城市藝術、觀光行銷、交通...

竹市港南重劃區逢雨水溝臭水倒灌 市府投189萬完成改善

新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。