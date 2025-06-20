桃園66橋下活化空間利用 2活動中心預計8月啟用

桃園市平鎮區66快速道路橋下空間，地方民代一直都希望多加利用活化，平鎮區新貴里、北貴里、北富里及南勢里鄰台66空間，由公路局中壢工務段無償提供興建2座市民活動中心，工程總經費約4700萬元，去年5月開工，今年1月完工，預計8月正式啟用。

台66橋下空間地方民代一直都積極爭取要活化利用，平鎮區新貴里、北貴里、北富里及南勢里鄰近66快速道路，且周邊公園、廣場等公共設施空間少，民眾日常休憩、活動空間受限。

桃園市長張善政今前往視察表示，要找到空間興建活動中心最重要就是土地跟金錢，不然其餘免談，感謝公路局願意無償提供給市府使用。也感謝立委呂玉玲協助爭取經費及地方市議員們在議會的支持，剛剛聽簡報也了解到，因台66橋下有高度限制，加上天花板還有排風管要處理，但運用一些巧思，將整體建築設計很好，目前工程進度來到9成5，剩下停車場尚未鋪柏油路，會盡快來啟用。

橋墩編號P184至P185興建新貴里北貴里活動中心，及P195至P196北富里南勢里市民活動中心，2棟活動中心合計148坪，包含了集會空間、辦公室、儲藏室、哺乳室及廁所，工程總經費4700萬元，去年5月開工，執行期間遭遇包含施工空間受限、颱風侵襲、公共管線配線等困難，在平鎮區公所、設計監造廠商及施工廠商三方通力合作下順利克服，於今年1月完工，預計8月啟用。

市府近年來致力推動與規畫平鎮區 66 快速道路橋下各項建設，包括獨輪車比賽暨練習場地、機車練習場、極限運動場及市民活動中心，盡量活化空間，滿足地方需求。