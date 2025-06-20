大湖薑麻園社區捐贈消防泵浦車 苗栗公私協力守護地方

苗栗縣大湖鄉薑麻園社區發展協會捐贈縣府消防泵浦車典禮今天上午在聖衡宮舉辦，縣長鍾東錦感謝薑麻園社區長期推動農村再造及青年返鄉，如今更以實際行動回饋地方。鍾東錦表示，今天的捐贈不僅充實縣內的消防戰力，更象徵公私協力、共築安全幸福家園的精神和決心。

薑麻園社區發展協會這次捐贈一輛市值88萬元的改裝小型消防泵浦車（幫浦車）及一架救災無人機，合計總值近百萬元，未來將配置於大湖消防分隊，以因應當地丘陵地形火災難以抵達的挑戰。這輛幫浦車具有四輪傳動、高壓柴油幫浦、300米高壓水管及500公升水箱，可提升山區滅火與救援效率。

鍾東錦及消防局長匡夢麟、水土保持署長李鎮洋、台中分署長陳榮俊、薑麻園社區發展協會理事長黃國振、執行長劉盈科等人士，一同出席贈車典禮。

鍾東錦表示，非常欣慰看到薑麻園社區發展協會在理事長黃國振帶領下，發揮鄉里情誼與公益精神，慷慨捐贈消防泵浦車及救災無人機，展現地方對公共安全的重視與支持。

鍾東錦說，感謝協會全體會員的齊心奉獻，同時也感謝水保署、台中分署首長參加贈車典禮，水保署與薑麻園社區長年攜手合作，不僅在農村再生、產業輔導深耕有成，也協助苗栗在水土保持與農業發展上邁出穩健步伐。薑麻園如今不僅成為模範農村，更透過水保署資源挹注，成功打造永續發展的亮點社區，今年以實際行動回饋鄉里，令人由衷感佩。

鍾東錦說明，這輛幫浦車將配置於大湖地區，針對地形狹隘、消防車不易進入的路段提供更機動靈活的救災支援。這些設備希望永遠不需派上用場，不過一旦有突發狀況發生，縣府必將以最快速度、最佳裝備守護鄉親安全。