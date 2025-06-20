苗栗考察團赴澳洲取經 鍾東錦：辦好2027燈會是首要任務

苗栗2027年將再度接辦台灣燈會，縣府各局處組成的考察團赴澳洲取經，觀摩雪梨國際燈節，汲取澳洲在城市藝術、觀光行銷、交通運輸及防災應變等實務經驗，今天辦理工作報告，縣長鍾東錦強調辦好燈會是縣府接下來最重要的任務，現在就要開始動起來，目前總規畫案也已完成發包。

鍾東錦指出，苗栗辦台灣燈會預計分為竹南頭份運動公園、苗栗高鐵特定區2個場地，縣府希望這次的燈會不論大人、小孩、長輩都能來觀賞，燈會除了是一場視覺饗宴，也應是音樂盛會，甚至可再加上「觸覺」的元素，讓燈會展現苗栗的特色，並躍上國際舞台。

縣府表示，考察團由縣府秘書長陳斌山率工商發展處、農業處、交通工務處、水利處、消防局、警察局及文化觀光局等業務單位赴澳參訪，6月16日結束9天參訪交流行程；參訪團今天循序報告參訪心得及未來施政推動方向，透過這次赴澳考察，在推動2027年台灣燈會、再生能源、農漁業推廣、永續城市及災害應變等領域都有收穫，並激發縣府團隊對未來施政的新願景。

工商發展處長詹彩蘋指出，這次赴澳考察，團隊成員是「用腳走、用眼看、用心學習」，參訪主要目的在汲取澳洲再生能源政策方向與辦理國際燈光節的經驗，澳洲政府藉由太陽光電及家用電池補助計畫，拓展家戶再生能源使用率，今年縣府也已向中央爭取3500萬太陽光電補助費，針對屋頂面積1000平方公尺以下的私有建物，提供每瓩（kW）3000元的補助獎勵，單案最高補助可達30萬元，盼藉此提升民眾建置意願。

文化觀光局表示，雪梨燈光藝術節五大燈區，考察團全數走訪，也達成觀摩目標，雪梨燈光藝術節以雪梨歌劇院、海港橋等城市背景，透過音樂、光影、投影裝置傳達創意及理念，並結合AI互動裝置及當地藝術，提升民眾參與度，對苗栗辦2027年台灣燈會整體規畫具有高度參考價值，「2027燈會在苗栗」主軸設定為3C，包括creativity創意、connect 連結、culture文化，適時融入考察經驗及靈感，與企業、社區、藝術家合作策展，全面展現創意科技與文化藝術的連結，讓苗栗燈會接軌世界，帶給遊客全新體驗。