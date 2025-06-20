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竹市港南重劃區逢雨水溝臭水倒灌 市府投189萬完成改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府指出，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，部分路段在強降雨時易有積水情形，市府在接獲反映後立即啟動調查作業，去年經勘查分析後，核定香山區公所逾189萬元排水改善經費。圖／新竹市政府提供
新竹市政府指出，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，部分路段在強降雨時易有積水情形，市府在接獲反映後立即啟動調查作業，去年經勘查分析後，核定香山區公所逾189萬元排水改善經費。圖／新竹市政府提供

新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，建議改善排水設施。市府回應，已挹注逾189萬經費，完成港南三街滯洪池周邊排水，側溝排水已暢通。

據「新竹市水災危險潛勢地區保全計畫」指出，港南重劃區位於水災危險潛勢地區，該區保全計畫內戶數654戶，保全人數近2000人。林盈徹指出，港南重劃區內民眾反映重劃區內部分路段，大雨後就有淹水的狀況，但「淹水」帶來的不只是積水這麼簡單。

林盈徹說明，雨水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，甚至還會從室內排水孔倒灌進家裡。水退了，還會留下滿地泥濘與難聞的氣味，成為住戶的日常煩惱，更是長久以來的隱憂。他建議市府針對該區域加強排水改善工程，讓民眾在每場大雨後，不再提心吊膽。

新竹市政府回應，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，部分路段在強降雨時易有積水情形，市府在接獲反映後立即啟動調查作業，去年經勘查分析後，核定香山區公所逾189萬元排水改善經費，著手進行港南三街滯洪池周邊排水改善工程發包與施工。

香山區公所指出，港南三街旁滯洪池現況作為籃球場使用，周邊道路遇豪大雨易有積水，排水改善工程範圍包括港南三街、海埔三街及海浦五街等路段部分道路側溝。

香山區公所表示，透過重新施作側溝或溝頂板、清除側溝底部淤積物、調整排水坡度等方式，暢通側溝排水、減少積水發生，並參照原有人行空間鋪面形式進行側溝頂面鋪面更新工程於今年3月開工，於5月順利完工，未來將持續檢視香山區內道路排水設施，依現況問題及實際需求逐步改善。

新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，建議改善排水設施。圖／林盈徹提供
新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，建議改善排水設施。圖／林盈徹提供
新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，建議改善排水設施。圖／林盈徹提供
新竹市港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，每逢強降雨常有災情，市議員林盈徹指出，水不只從水溝溢出，還會帶著小強、米老鼠出沒，建議改善排水設施。圖／林盈徹提供

重劃區 滯洪池 新竹

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