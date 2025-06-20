桃園青農聯誼會佳績創紀錄多 會長廖俊融獲連任

桃園市青農聯誼會昨晚舉辦第7屆會員大會、會長選舉，現任會長廖俊融獲連任。農業局表示廖是龍潭區青農，實務經驗豐富有組織領導力，未來將延續既有發展基礎，持續帶領青農團隊穩健成長，與市府攜手推動青年農業政策，厚植桃園青農實力。

市政府秘書長溫代欣也出席大會，並表示桃園市青農聯誼會自2013年成立，在歷屆會長、13區分會長及全體會員的努力下，聯誼會組織健全、運作成熟，會員人數近800人全國規模最大，也是系統完整的青農組織。

溫代欣說，市府長期支持青年從農，積極推動多項政策措施，包括辦理青農友善輔導課程，提供青農貸款利息補貼，開設青農講堂等，協助青年取得所需的知識、資金與證照，打造友善永續的從農環境。

農業局長陳冠義表示，桃園市青農聯誼會過去兩年在廖俊融帶領下，持續推動智慧農業等創新技術，有效提升農產品質與高效生產。此外，桃園青農近日參加農業部主辦的「2025全國青農在南投－青農交流活動」榮獲全國總冠軍，締造4連霸紀錄，展現桃園青農深厚的團隊凝聚力與多元農業實力。